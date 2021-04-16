Петербуржцев научат правильно общаться в условиях «новой этики»

Только что на тему «новой этики» дискутировали в Европейском университете, а 21 апреля на бесплатной лекции в «Новой Голландии» уже предметно обсудят «как с этим жить и как нам друг с другом общаться». 18+

Первыми на ум приходят феминизм, гендерное равенство, борьба с насилием, но, например, одна из участников дискуссии, Мария Бобылева, журналистка «Таких дел», ведет проект «Мы так не говорим». Там, в частности, объясняется, почему не надо говорить «инвалид», или «глухой», или «колясочник»: человек не сводится к диагнозу. Правда, и сказав «солнечные дети», можно не угодить: метафоры абстрактны и далеки от реальности — лучше говорить «дети с синдромом Дауна», сообщает словарь «Таких дел».

Социолог из ЕУСПб Дарья Литвина отмечает: высшее образование есть у 55% российских женщин, но среди руководителей крупнейших компаний дамы составляют лишь 6,5%, на карьерном пути слишком много препятствий, связанных с гендерными ролями.



«Нормальной мужской репрезентации в медиа, по сути, нет, — говорил в интервью третий участник разговора, журналист Григорий Туманов, сооснователь телеграм-канала «Мужчина, вы куда?». — Мужские журналы транслируют образ такого Кена: у него пресс, часы за 500 тысяч, отпуск на озере Комо. Но медиа нет дела до условного слесаря Валеры...»



На лекции-дискуссии «Новая этика: как с этим жить и как нам друг с другом общаться» 21 апреля обсудим, почему тема вызывает такие споры, как меняет нашу речь и общение. Начало в 19:30, нужна регистрация.



Александра Шеромова

