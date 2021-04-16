ПСК: Мы не сносим здание на Бакунина до решения суда и поставим видеокамеры для сомневающихся

«В настоящий момент ведутся работы по строительству детского сада по адресу: Синопская набережная, 30, — на участке, примыкающем к участку по проспекту Бакунина, 33, — сообщила ПСК 16 апреля. — А именно — устройство поста мойки колес, включающей в себя устройство приямка с бетонированием. Эти работы проводились 13 апреля, были зафиксированы местными активистами и преподнесены как снос здания».

«Фонтанка» писала о претензиях градозащитников; установленные видеокамеры не позволяют однозначно судить о проводимых работах. «Установка камер, покрывающих всю территорию и которые могли бы наглядно демонстрировать характер проводимых работ, оказалась невозможной из-за возникших ранее противодействий со стороны жителей дома 35 по пр. Бакунина, — утверждает застройщик. — Сейчас камеры устанавливаются в альтернативных точках, выбираются наилучшие углы обзора. После запуска трансляции будет предоставлена ссылка, по которой местные жители и все желающие смогут лично отслеживать выполняемые работы на участке».