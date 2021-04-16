ПСК: Мы не сносим здание на Бакунина до решения суда и поставим видеокамеры для сомневающихся

«В настоящий момент ведутся работы по строительству детского сада по адресу: Синопская набережная, 30, — на участке, примыкающем к участку по проспекту Бакунина, 33, — сообщила ПСК 16 апреля. — А именно — устройство поста мойки колес, включающей в себя устройство приямка с бетонированием. Эти работы проводились 13 апреля, были зафиксированы местными активистами и преподнесены как снос здания».
«Фонтанка» писала о претензиях градозащитников; установленные видеокамеры не позволяют однозначно судить о проводимых работах. «Установка камер, покрывающих всю территорию и которые могли бы наглядно демонстрировать характер проводимых работ, оказалась невозможной из-за возникших ранее противодействий со стороны жителей дома 35 по пр. Бакунина, — утверждает застройщик. — Сейчас камеры устанавливаются в альтернативных точках, выбираются наилучшие углы обзора. После запуска трансляции будет предоставлена ссылка, по которой местные жители и все желающие смогут лично отслеживать выполняемые работы на участке».
Госстройнадзор 22 марта получил определение Куйбышевского районного суда Петербурга о приостановке разрешения на строительство дома на Бакунина, 33, где Plaza Lotus Group разрешили возвести 9-этажный дом. PLG сейчас занимается передачей ООО «Специализированный застройщик "Альтернатива"», которому было выдано разрешение на строительство, со всей оформленной документацией, а также участком и постройками другому девелоперу — ГК ПСК.
Активисты утверждают, что дом по Бакунина, 33, возведен не в 1950–1951 годах, как уверяет застройщик, а до 1917 года. По закону дореволюционные здания в Петербурге в случае их аварийности снести можно только с условием их воссоздания в прежнем виде. Застройщик намерен доказать в суде, что активисты не правы в отношении возраста здания.