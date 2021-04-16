Роспотребнадзор хочет, чтобы по приезде из Турции россияне сдавали второй ПЦР-тест

Россиян, прибывающих в Россию из Турции и Танзании до 1 мая, собираются обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале нормативно-правовых актов, передаёт 16 апреля ТАСС.
Согласно документу, прибывающим гражданам надо будет повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на портале госуслуг — заполнить соответствующую форму.
На экипажи самолётов, осуществляющих перевозку, это требование распространяться не будет.
Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм запустил для пострадавших горячую линию, но там советуют решать проблемы с туроператорами самостоятельно. По данным Ростуризма, в Турции и Танзании находятся более 100 тысяч россиян.