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Роспотребнадзор хочет, чтобы по приезде из Турции россияне сдавали второй ПЦР-тест

Прибывающим из Турции придётся повторно отчитываться о тесте на ковид на госуслугах

Россиян, прибывающих в Россию из Турции и Танзании до 1 мая, собираются обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале нормативно-правовых актов, передаёт 16 апреля ТАСС.

Согласно документу, прибывающим гражданам надо будет повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на портале госуслуг — заполнить соответствующую форму.

На экипажи самолётов, осуществляющих перевозку, это требование распространяться не будет.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм запустил для пострадавших горячую линию, но там советуют решать проблемы с туроператорами самостоятельно. По данным Ростуризма, в Турции и Танзании находятся более 100 тысяч россиян.

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Комментарии (8)

Sergo34
Ибо нечего шататься по турциям, шмурциям,у нас великолепные курорты краснодарского края есть.да и надо поддержать нашего перезидента,которому опять занесли ятаган к ж..
Владислав М
Очередной антинародный выпад власти.
Norge
Ростуризм - решайте проблемы самостоятельно, если решите - звоните по горячей линии, порадуемся за вас.
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