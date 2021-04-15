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Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Авиасообщение с Великобританией будет закрыто до 1 июня

Россия продлевает приостановку полетов в Великобританию до 1 июня. Об этом вечером 15 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Введенное ранее ограничение завершалось 16-го числа. «Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба.

Авиакомпании смогут выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, причем на каждый придется получать специальное разрешение оперштаба.

Ранее Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм запустил для пострадавших горячую линию, но накануне на них советовали решать проблемы с туроператорами самостоятельно. Правда, в Смольном все равно рекомендуют обращаться именно на эту линию.

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