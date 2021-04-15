Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлевает приостановку полетов в Великобританию до 1 июня. Об этом вечером 15 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.



Введенное ранее ограничение завершалось 16-го числа. «Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба.

