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МИД РФ: Санкции США «нанесли новый тяжелый удар» по отношениям с Россией

Послу США сообщили об ответных мерах на американские санкции

Власти США «вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесли по ним новый тяжелый удар». Об этом сообщили в МИД РФ 15 апреля после введения новых санкций.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джорджем Салливаном и в ходе беседы дал «принципиальную оценку неприемлемым действиям американской стороны». Он подчеркнул, что в ближайшее время «последует серия ответных мер».

«Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы», — говорится в сообщении российского МИДа.

«Фонтанка» подробно писала о том, против кого направлены новые санкции США и как они затрагивают петербургских политологов. Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что ограничения не приведут к серьезным последствиям для российской экономики.

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Комментарии (33)

OldObyvatel
Посол США вызван для "тяжелого разговора" в МИД РФ.
Понятно, какой еще может быть разговор с бодуна?
Мысли путаются, язык не слушается, пресс-алкаше третью неделю нечесаная, и в мыслях, и в голове...
Вот, каково все это американскому послу? За что такие муки?
Piter Russo
Введите запрет на полеты в США
Strelets 77
Санкции против госдолга мягкие. США не хотят гробить нашу экономику. Понятно, что пропаганда в истерику впадет, но нормальные люди это не смотрят.
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