МИД РФ: Санкции США «нанесли новый тяжелый удар» по отношениям с Россией

Власти США «вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесли по ним новый тяжелый удар». Об этом сообщили в МИД РФ 15 апреля после введения новых санкций.



Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джорджем Салливаном и в ходе беседы дал «принципиальную оценку неприемлемым действиям американской стороны». Он подчеркнул, что в ближайшее время «последует серия ответных мер».



«Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы», — говорится в сообщении российского МИДа.

