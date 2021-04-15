Сейчас петербуржцам предлагают билеты с вылетом из Каира 16 апреля с 8-часовой стыковкой в Стамбуле, рассказала читательница «Фонтанки» Галина. «Сегодня вечером с такими же, как мы, выезжаем в Каир, организовали сами трансфер. Мы рады, отделались меньшими затратами — пока только дорога до Каира. Надеюсь, не будет сюрприза в Стамбуле», — отмечает она. Время в пути из Шарм-эль-Шейха в столицу Египта составит 5–6 часов. Но туристы рады и такому варианту. Те, кому не хватило билетов, будут ждать понедельника или добираться через Минск.
Подробнее о том, с какими проблемам сталкиваются петербургские туристы из-за отмены авиасообщения с Турцией, читайте в материале «Фонтанки».