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Петербуржцы, застрявшие в Шарм-эль-Шейхе, штурмуют офис Turkish Airlines. Им предлагают выбираться через Каир и Минск

Несколько десятков российских туристов выстроились в очередь в офис Turkish Airlines в Шарм-эль-Шейхе

Туристы лично пришли в представительство перевозчика, чтобы обменять билеты, превратившиеся в «тыкву» после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией, вступившего в силу 15 апреля. По словам путешественников, самостоятельно перебронировать билет через сайт перевозчика невозможно. Идти лично в офис Turkish Airlines предложил отдыхающим и Ростуризм.

Сейчас петербуржцам предлагают билеты с вылетом из Каира 16 апреля с 8-часовой стыковкой в Стамбуле, рассказала читательница «Фонтанки» Галина. «Сегодня вечером с такими же, как мы, выезжаем в Каир, организовали сами трансфер. Мы рады, отделались меньшими затратами — пока только дорога до Каира. Надеюсь, не будет сюрприза в Стамбуле», — отмечает она. Время в пути из Шарм-эль-Шейха в столицу Египта составит 5–6 часов. Но туристы рады и такому варианту. Те, кому не хватило билетов, будут ждать понедельника или добираться через Минск.

Подробнее о том, с какими проблемам сталкиваются петербургские туристы из-за отмены авиасообщения с Турцией, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Piter4452
Пешком пусть добираются или на ишаках.
boris.g
сколько вам всего настроили , присоединили ,а все на берег турецкий .
Laska77
"опыт" прошлого года ничему не научил. all inclusive, отдохнули..
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