Рубль ещё больше ослабел в ходе торгов на бирже

В ходе торгов на бирже евро и доллар перешагнули психологически важные отметки.



Европейская валюта прибавила в ходе торгов 1,17 рубля. По данным на 14.55 по московскому времени, за евро дают уже 92,11 рубля.

Биржевой курс доллара, в свою очередь, вырос на 1,14 рубля. Американская валюта перевалила за психологически важную отметку в 77 рублей.

Центробанк установил официальные курсы валют на завтра на уровне: евро — 92,23 рубля, доллар — 76,98.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 66,53 доллара за баррель.