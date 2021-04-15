Скопинскому маньяку не стали запрещать общаться с журналистами. Внимание СМИ ему «по кайфу»

Суд Рязанской области не стал вводить запрет на общение Виктора Мохова со СМИ.



«В отношении Мохова дополнено к ранее установленным... административное ограничение в виде обязательной явки два раза в месяц в УМВД для регистрации всего до четырех раз в месяц. В удовлетворении остальной части требований... отказано», — цитирует 15 апреля заявление суда РИА Новости.

В отношении Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00. Жителя Скопина признали виновным в нарушении административного надзора из-за интервью Ксении Собчак. В фильме журналистки Мохов признается, что ему «по кайфу» внимание СМИ. Интервью попросили проверить прокуратуру.