Скопинскому маньяку не стали запрещать общаться с журналистами. Внимание СМИ ему «по кайфу»

Суд Рязанской области не стал вводить запрет на общение Виктора Мохова со СМИ.
«В отношении Мохова дополнено к ранее установленным... административное ограничение в виде обязательной явки два раза в месяц в УМВД для регистрации всего до четырех раз в месяц. В удовлетворении остальной части требований... отказано», — цитирует 15 апреля заявление суда РИА Новости.
В отношении Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00. Жителя Скопина признали виновным в нарушении административного надзора из-за интервью Ксении Собчак. В фильме журналистки Мохов признается, что ему «по кайфу» внимание СМИ. Интервью попросили проверить прокуратуру.
В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История скопинского маньяка неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов