Туристы начали жаловаться на первые проблемы с возвращением в Петербург из-за отмены турецких рейсов

Она отдыхает в Шарм-эш-Шейхе и 17 апреля должна была вылететь из Египта в Стамбул, чтобы там пересесть на рейс до Петербурга, но последний отменили. «До «Турецких авиалиний» не дозвониться, через них покупали. [Пытались купить билеты на] те выездные рейсы через «Аэрофлот» — нам отказали, так как покупали не у них, и как хотите, так и возвращайтесь! Написали в посольство России в Египте и Турции — тишина», — пожаловалась женщина.

На фотографии электронного билета, которую приложила к письму Галина, видно, что она покупала билеты через сайт-агрегатор. При покупке билета у агента и наличии сообщения об отмене рейса билет авиакомпании можно поменять или вернуть деньги. По крайней мере, так вчера говорили туристам в петербургском офисе «Турецких авиалиний».