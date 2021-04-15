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Туристы начали жаловаться на первые проблемы с возвращением в Петербург из-за отмены турецких рейсов

Петербуржцы начали жаловаться, что застряли за границей из-за отмены рейсов из Турции

Спустя несколько часов после приостановки перелетов в Турцию петербуржцы стали сталкиваться с ожидаемыми проблемами. О своих трудностях «Фонтанке» 15 апреля рассказала читательница Галина.

Она отдыхает в Шарм-эш-Шейхе и 17 апреля должна была вылететь из Египта в Стамбул, чтобы там пересесть на рейс до Петербурга, но последний отменили. «До «Турецких авиалиний» не дозвониться, через них покупали. [Пытались купить билеты на] те выездные рейсы через «Аэрофлот» — нам отказали, так как покупали не у них, и как хотите, так и возвращайтесь! Написали в посольство России в Египте и Турции — тишина», — пожаловалась женщина.

На фотографии электронного билета, которую приложила к письму Галина, видно, что она покупала билеты через сайт-агрегатор. При покупке билета у агента и наличии сообщения об отмене рейса билет авиакомпании можно поменять или вернуть деньги. По крайней мере, так вчера говорили туристам в петербургском офисе «Турецких авиалиний».

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. В правительстве пообещали сохранить два рейса в неделю на направлении Москва — Стамбул и обратно для вывоза туристов. Однако в прошлый раз, когда правительство разом отменило авиасообщение с большинством стран, вывозные рейсы были организованы не лучшим образом. Их не хватало на всех отдыхающих, места продавались по завышенным ценам.

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Комментарии (16)

vader
Да откуда же в вас всех столько злобы? Ну почему у вас всегда, ВСЕГДА люди виноваты, во всем, в чем только можно - и в чем нельзя? Откуда столько ненависти к своим же соотечественникам?

Не надо отвечать, я за вас отвечу: причин здесь две. Первая - банальная зависть. Вторая - страх. Страх того, что то же самое может случиться с каждым из вас, и этот страх заставляет вас искать логические (как вам кажется) объяснения того, что люди, попавшие в беду по воле других людей, САМИ ВИНОВАТЫ.
nuga
Сидите дома
nvlpnh
Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус
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