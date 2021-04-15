Читатели «Фонтанки» вместе с фондом «Алёша» спасли 163 ребёнка. Как это было

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Лишь около 20 процентов жителей России доверяют благотворительным фондам. Одни не верят, что собранные деньги на самом деле доходят до адресатов. Кто-то полагает, что больных детей, о которых рассказывают в Сети, и вовсе не существует. Другие думают, что сборы напрасны — «всё равно не поможет». «Фонтанка» много лет сотрудничает с фондами, которые отвечают за каждый собранный рубль. Фонд «Алёша» стал партнёром издания одним из первых. С тех пор прошло почти 11 лет. За это время были закрыты сотни сборов для подопечных благотворительной организации. Это стало возможным благодаря читателям «Фонтанки», помощь которых часто становилась решающей. Сегодня мы вместе с фондом рассказываем о тех, кому вы, читатели, помогли.

Фонд «Алёша» был основан в 2008 году. Практически с самого начала читатели «Фонтанки» нас поддерживали. Одни становились волонтёрами, другие рассказывали истории наших подопечных своим друзьям и знакомым, делали пожертвования. Так вместе с вами мы смогли помочь 163 малышам. Эти дети получили жизненно важное лечение и прошли реабилитации, от которых зависело их выздоровление. Первая публикация о фонде «Алёша» появилась на «Фонтанке» ещё в 2010 году. Тогда мы собирали средства для Дениса Меженнома. Мальчику с тяжелой формой диабета нужна была инсулиновая помпа. Благодаря читателям «Фонтанки» удалось собрать для Дениса 101 500 рублей. С тех пор прошло почти 11 лет. За это время вместе со всеми, кто не прошёл мимо чужой беды, откликнулся и помог, были закрыты сотни сборов для подопечных фонда. Практически каждый такой сбор — это спасённая жизнь. Это — здоровое будущее для ребёнка. И настоящее, в котором есть место чуду. Читатели «Фонтанки» стали большим добрым сообществом. Мы говорим СПАСИБО каждому из вас и рассказываем, как все эти годы вместе с «Алёшей» вы спасали детские жизни.

Часто бывало так, что вы помогали закрывать срочные сборы, когда счёт шёл буквально на дни. Тогда именно помощь читателей «Фонтанки» помогала успеть вовремя. Так вы помогли маленькой петербурженке Софии Евлановой с болезнью «моя-моя». Из-за редчайшего недуга сосуды головного мозга сужались, это вызывало инсульты. Софии срочно нужна была операция, без которой она бы погибла. Но закрыть сбор долго не удавалось. Малышка в разгар пандемии попала в больницу с третьим инсультом. За жизнь крохи было очень страшно. Её история попала на страницы «Фонтанки», и случилось чудо. С вашей помощью мы смогли быстро закрыть сбор, девочка отправилась на лечение в Швейцарию. Сейчас ей сделали две операции на сосудах головного мозга. Впереди ещё одна, заключительная. И улучшения видны уже сейчас. София активна, прекрасно себя чувствует, учится говорить и очень быстро восстанавливается после всего пережитого. Спасибо вам за то, что пришли на помощь в самый сложный момент!

София Евланова Поделиться Поделиться







Читатели «Фонтанки» не раз помогали нам совершать настоящие чудеса. Но один случай хочется вспомнить отдельно.

Это было в 2019 году. На тот момент это был самый крупный сбор в истории фонда. Наш подопечный Миша Лихота умирал от тяжелейшей врождённой болезни — первичного иммунодефицита. При этом заболевании ребёнок практически беззащитен перед инфекциями. Вскоре у Миши развилась ещё одна болезнь — аутоиммунная гемолитическая анемия, собственные клетки мальчика начали разрушать эритроциты. Его состояние резко ухудшилось. Единственным средством победить болезнь была дорогостоящая трансплантация костного мозга (ТКМ). Нашему фонду нужно было собрать для Миши 28 830 868 рублей. Эта задача казалась нереальной, но оставить ребёнка в беде мы не могли. Мише тогда помогали всем миром, и читатели «Фонтанки» внесли свой важнейший вклад. После публикации сбор ускорился. Цель, которая казалась нереальной, была достигнута. Мише провели трансплантацию. Было очень непросто, но малыш с вашей помощью справился. Сейчас Миша возвращается к привычной жизни. Иммунитет восстанавливается, мальчик чувствует себя хорошо. Миша жив благодаря вашим неравнодушным сердцам!

Миша Лихота Поделиться Поделиться







«Фонтанка» помогает и тем, что рассказывает о благотворительных акциях фонда «Алёша». И это наглядно показывает, насколько важна информационная поддержка. Многие из читателей «Фонтанки» помнят Милу Казымову. Для всех нас девочка стала по-настоящему родной. Вы откликнулись на её историю и помогли справиться с первичным иммунодефицитом. С вашей помощью Мила смогла отправиться на ТКМ и победила смертельную болезнь. Её прекрасные светлые волосы постепенно отрастают, девочка здорова.

Мила Казымова Поделиться Поделиться







В поддержку Милы мы проводили благотворительную акцию «Доброе сердце». Всего за 2 месяца было собрано 3 000 000 рублей. Многие узнали об этой доброй акции со страниц «Фонтанки». Без этих публикаций такого результата добиться бы не удалось. То же самое можно сказать и про другие наши благотворительные акции. «Дети вместо цветов» в 2020 году стала рекордной для нашего фонда, а акция «Колесо Добра» привлекла тысячи новых жертвователей. И о каждой писала «Фонтанка». За почти 11 лет наш фонд вместе с «Фонтанкой» и её замечательными неравнодушными читателями проделал огромный путь. Мы начали со сбора средств на 101 500 рублей, а сейчас вместе с вами помогаем малышам, которым для спасения жизни нужно многомиллионное лечение. Вы помогли закрыть 163 сбора. Просто представьте всех этих малышей, которые живы благодаря вашим добрым сердцам.

Фонд «Алёша» продолжает спасать жизни. Наша цель кому-то может показаться наивной — мы хотим, чтобы все дети были здоровы. Вы тоже можете внести свой вклад в это дело. Переходите на наш сайт, узнавайте истории детей, делайте пожертвования и спасайте жизни. Пожалуйста, не переставайте творить добро! Теперь мы будем чаще рассказывать о судьбах детей, которым вы спасли жизнь. Для нас очень важно, чтобы история на закрытии сбора не заканчивалась. Если вы хотите сделать доброе дело, то прямо сейчас можете помочь одному из подопечных фонда «Алёша».