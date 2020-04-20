Жизнь годовалой Софии спасёт дорогое лечение
Годовалая Софья уже перенесла два инсульта. У девочки редкое заболевание — болезнь моямоя. Ей необходимы несколько операций, чтобы избежать следующих инсультов, каждый из которых может закончиться трагически. Помочь малышке могут в одной из зарубежных клиник, где у врачей большой опыт лечения этого недуга. Однако стоимость крайне высока.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на дорогостоящее лечение.
София Евланова, 1 год.
Болезнь моямоя, состояние после ОНМК в БППМА, КФЭ с вторично-генерализованными приступами.
Спасёт серия операций по восстановлению проходимости сосудов головного мозга. Стоимость 26 139 000 руб. Собрано 6 140 693 руб. Не хватает 19 998 307 руб.
Болезнь моямоя (БММ) — редкое хроническое прогрессирующее заболевание, которое вызывает сужение сосудов головного мозга. Из-за этого развивается сеть резервных сосудов, которые на МРТ выглядят как легкая дымка. С японского название болезни так и переводится — клуб дыма. Резервные сосуды не могут справиться с функциями основных, и у пациента случаются ишемические атаки и инсульты, которые приводят к параличам и смерти.
Когда Софья родилась, никто не мог предположить, что у девочки может быть эта страшная болезнь. Она родилась в срок без каких-либо осложнений. Первый приступ случился в 6 месяцев — 14 сентября 2019 года. У Софьи отказала вся левая сторона тела, а левая рука согнулась в локте и не разгибалась. Малышке было очень больно от любого прикосновения.
Во время осмотра в больнице у Софьи начались судороги, она потеряла сознание. В тяжелом состоянии её доставили в реанимацию. Врачи предположили БММ только после МРТ с контрастным веществом, которое дало полную картину сосудов в мозгу. Так врачи поставили диагноз и установили, что 14 сентября у полугодовалой малышки был первый инсульт. Родители сразу же стали искать информацию о редчайшей болезни. И способы, как помочь своей дочери.
Лечение моямоя очень сложное. Необходимы не только опытные и высококвалифицированные врачи, но и специальное оборудование. В мире всего несколько центров, где созданы все условия и накоплен успешный опыт лечения моямоя. Родители отправили результаты МРТ Софии в несколько таких больниц.
Пока они ждали ответ, случилось страшное — малышка опять попала в больницу с инсультом. Стало понятно, что времени ждать нет совсем.
К счастью, ответ пришёл быстро. Софью пригласили на обследование в Детскую больницу Цюриха. Десять дней врачи проводили исследования, чтобы найти наиболее уязвимые места и составить план лечения. Чтобы спасти Софью необходимо будет провести три операции. Их общая стоимость — 26 139 000 руб. На данный момент собрано чуть больше 6 миллионов.
У Софьи уже было два инсульта. Она смогла восстановиться после них, но дальше будет только хуже. Ей срочно нужна медицинская помощь. От этого зависит её жизнь.
О том, как помочь Софье, можно узнать на её странице на сайте фонда «Алёша».