Жизнь годовалой Софии спасёт дорогое лечение

Болезнь моямоя (БММ) — редкое хроническое прогрессирующее заболевание, которое вызывает сужение сосудов головного мозга. Из-за этого развивается сеть резервных сосудов, которые на МРТ выглядят как легкая дымка. С японского название болезни так и переводится — клуб дыма. Резервные сосуды не могут справиться с функциями основных, и у пациента случаются ишемические атаки и инсульты, которые приводят к параличам и смерти.

Когда Софья родилась, никто не мог предположить, что у девочки может быть эта страшная болезнь. Она родилась в срок без каких-либо осложнений. Первый приступ случился в 6 месяцев — 14 сентября 2019 года. У Софьи отказала вся левая сторона тела, а левая рука согнулась в локте и не разгибалась. Малышке было очень больно от любого прикосновения.

Во время осмотра в больнице у Софьи начались судороги, она потеряла сознание. В тяжелом состоянии её доставили в реанимацию. Врачи предположили БММ только после МРТ с контрастным веществом, которое дало полную картину сосудов в мозгу. Так врачи поставили диагноз и установили, что 14 сентября у полугодовалой малышки был первый инсульт. Родители сразу же стали искать информацию о редчайшей болезни. И способы, как помочь своей дочери.

Лечение моямоя очень сложное. Необходимы не только опытные и высококвалифицированные врачи, но и специальное оборудование. В мире всего несколько центров, где созданы все условия и накоплен успешный опыт лечения моямоя. Родители отправили результаты МРТ Софии в несколько таких больниц.