Драка у Money Honey дошла до Смольного. Там созвали совещание с участием Центра «Э»

Как сообщает комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, совещание по следам конфликта у Money Honey прошло 14 апреля. Глава комитета Олег Капитанов встретился с руководителем Киргизской национально-культурной автономии в Петербурге Алмазбеком Абжапаровым, председателем городского тувинского землячества «Аныяк Тыва» Робертом Сыдан-Оол и замначальника 5-го отдела Центра по противодействию экстремизму полицейского главка Михаилом Колотушкиным.

Массовая драка у клуба на Садовой улице, которая для одних участников закончилась в больнице, а для других — в полиции, не осталась без внимания петербургских властей. Досуг горожан обсуждали с представителями диаспор и Центра «Э».

Представители диаспор повторили то, о чём ранее писала «Фонтанка». Национальных мотивов в бурном выяснении отношении между компаниями из Киргизии и Республики Тыва под утро 12 апреля не было: конфликт произошёл из-за женщины.



Драка переросла в поножовщину. Сотрудник Центра «Э» Колотушкин уточнил, что с ножевыми ранениями госпитализированы двое. По данным «Фонтанки», медики осматривали ещё двоих — с порезами на руках. Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В полиции побывали 20 человек, задержан один. За нож, по версии следствия, схватился молодой человек родом из Киргизии.



Итогом совещания стал анонс серии аналогичных встреч, чтобы рассмотреть вопросы о повышении безопасности в местах массового скопления людей. Проверить решено и то, как следили за порядком в Money Honey.



«Руководителям национально-культурных объединений поставлена задача активнее вести профилактическую работу среди молодежи», — сообщили в комитете. Такое же предложение сделали по итогам прошлого совещания, где обсуждали драку у ТРК «ПИК».

