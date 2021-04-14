FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Драка у Money Honey дошла до Смольного. Там созвали совещание с участием Центра «Э»

После поножовщины у Money Honey в Смольном решают, как обезопасить массовый отдых горожан

Массовая драка у клуба на Садовой улице, которая для одних участников закончилась в больнице, а для других — в полиции, не осталась без внимания петербургских властей. Досуг горожан обсуждали с представителями диаспор и Центра «Э».

Как сообщает комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, совещание по следам конфликта у Money Honey прошло 14 апреля. Глава комитета Олег Капитанов встретился с руководителем Киргизской национально-культурной автономии в Петербурге Алмазбеком Абжапаровым, председателем городского тувинского землячества «Аныяк Тыва» Робертом Сыдан-Оол и замначальника 5-го отдела Центра по противодействию экстремизму полицейского главка Михаилом Колотушкиным.

Представители диаспор повторили то, о чём ранее писала «Фонтанка». Национальных мотивов в бурном выяснении отношении между компаниями из Киргизии и Республики Тыва под утро 12 апреля не было: конфликт произошёл из-за женщины.

Драка переросла в поножовщину. Сотрудник Центра «Э» Колотушкин уточнил, что с ножевыми ранениями госпитализированы двое. По данным «Фонтанки», медики осматривали ещё двоих — с порезами на руках. Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В полиции побывали 20 человек, задержан один. За нож, по версии следствия, схватился молодой человек родом из Киргизии.

Итогом совещания стал анонс серии аналогичных встреч, чтобы рассмотреть вопросы о повышении безопасности в местах массового скопления людей. Проверить решено и то, как следили за порядком в Money Honey.

«Руководителям национально-культурных объединений поставлена задача активнее вести профилактическую работу среди молодежи», — сообщили в комитете. Такое же предложение сделали по итогам прошлого совещания, где обсуждали драку у ТРК «ПИК».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

aaignat
Эти нерусские съехали с темы криминала, типа разборки из-за бабы. Или менты им подлизывающие несут нам такую инфу
footballer13
Так если "национальных мотивов не было", то зачем тут все эти центры, комитеты и автономии?
265112968
"Итогом совещания стал анонс серии аналогичных встреч"
Вот это дело. Необходимо чем-то занять дармоедов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний