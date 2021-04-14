Массовая драка у Money Honey в центре Петербурга, которая закончилась госпитализацией четырёх человек, стала уголовным делом. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 14 апреля, после случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый — 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств — задержан. В ходе обыска у него обнаружен и изъят складной нож, которым он, предположительно, нанёс удары своим оппонентам.
По данным «Фонтанки», задержанный родом из Киргизии, временно зарегистрирован на улице Комсомола в Петербурге.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу
В главке также добавили, что конфликт между двумя группами посетителей ночного клуба произошёл из-за женщины. По уточнённым данным, после него были задержаны около 20 человек.
«Фонтанка» писала, как в кулачном бою, в котором сверкали ножи, у клуба на Садовой, 28, схлестнулись уроженцы Киргизии и Республики Тыва. С места происшествия сотрудники скорой помощи развезли по городским больницам четверых пострадавших. Изначально сообщалось о 13 задержанных участниках конфликта. О его причинах ранее известно не было.