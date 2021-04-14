Жалобу подписал исполнительный директор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей Лазарев. По данным «Фонтанки», в штатном расписании принадлежащей правительству Петербурга организации такой должности нет, но Сергей Лазарев действительно существует. Его подпись есть под другими документами, которые есть в распоряжении нашего издания. Кроме того, Сергей Лазарев накануне проводил пресс-показ на комбинате.

Как стало известно «Фонтанке», 14 апреля комбинат обратился в Управление Генпрокуратуры по Северо-Западу с просьбой привлечь к ответственности сотрудников санитарного ведомства.

Жалобу комбинат составил по итогам внеплановой выездной проверки, показавшей грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства с возможными последствиями для жизни и здоровья людей. Глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова уведомила начальника управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова о временном приостановлении деятельности производственной площадки комбината на улице Партизана Германа, 5/14. Она обслуживала школы Пушкинского района.



На пищеблок комбината Роспотребнадзор пришел после статьи «Фонтанки» о тонкостях дна школьной столовой.



Ранее проверкам полиции и санврачей подвергся комбинат Василеостровского района. Его возглавляет ранее судимый за растрату Леонид Мишуров. Он заявлял о давлении госорганов на свою организацию.