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Петербургский комбинат социального питания подал в Генпрокуратуру жалобу на Роспотребнадзор

Поставщик школьного питания Петербурга обратился в Генпрокуратуру после приостановления деятельности

Комбинат социального питания Красносельского района обжаловал действия петербургского Роспотребнадзора после приостановления своей деятельности.

Как стало известно «Фонтанке», 14 апреля комбинат обратился в Управление Генпрокуратуры по Северо-Западу с просьбой привлечь к ответственности сотрудников санитарного ведомства.

Жалобу подписал исполнительный директор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей Лазарев. По данным «Фонтанки», в штатном расписании принадлежащей правительству Петербурга организации такой должности нет, но Сергей Лазарев действительно существует. Его подпись есть под другими документами, которые есть в распоряжении нашего издания. Кроме того, Сергей Лазарев накануне проводил пресс-показ на комбинате.

Жалобу в Генпрокуратуру подписал представляющийся исполнительным директором АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей Лазарев
Жалобу в Генпрокуратуру подписал представляющийся исполнительным директором АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей ЛазаревФото: «Фонтанка.ру»
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Жалобу комбинат составил по итогам внеплановой выездной проверки, показавшей грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства с возможными последствиями для жизни и здоровья людей. Глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова уведомила начальника управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова о временном приостановлении деятельности производственной площадки комбината на улице Партизана Германа, 5/14. Она обслуживала школы Пушкинского района.

На пищеблок комбината Роспотребнадзор пришел после статьи «Фонтанки» о тонкостях дна школьной столовой.

Ранее проверкам полиции и санврачей подвергся комбинат Василеостровского района. Его возглавляет ранее судимый за растрату Леонид Мишуров. Он заявлял о давлении госорганов на свою организацию.

Жалобу в Генпрокуратуру подписал представляющийся исполнительным директором АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей Лазарев
Жалобу в Генпрокуратуру подписал представляющийся исполнительным директором АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Сергей ЛазаревФото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

aaignat
Пусть свои помои вместе с чинушами смольного сжирает этот дирик. Может ещё в бункер доставить
BaGira
Теперь для полноты картины неплохо бы устроиться поваром в школу, там тоже требуются работники на кухню, и такой же репортаж именно из школы сделать. Думаю, это дополнит общее впечатление и картина будет целостная. Спасибо, Фонтанка. К сожалению, не удивили, но что всё именно так - верю!
Danik
Деньги не пахнут, это по чубайсу! Бизднес и ничего личного. Хорошо только на прокуратуру подали, а так пойдет далее и террористы могут на СК и ФСБ подать! Так и вообще лучше не продолжать!)
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