Фото: Пушистые лапки — приют для кошек СПб #лапкивдом Поделиться Поделиться







На территории «Невской мануфактуры» работал кошачий приют «Пушистые лапки». Он переехал сюда всего полгода назад с Васильевского острова. В помещении на четвертом этаже, похожем на просторную трехкомнатную квартиру, содержали 23 животных. Только 11 из них точно пережили пожар, который случился на территории 12 апреля, потому что о них было кому позаботиться. Бесхозным хвостатым, которые избавляли предприятия от надоедливых крыс, в трудную минуту пришлось спасать себя самим. «Пожарник начал стучать в дверь, и когда я ему открыла, он сказал: «Быстро отсюда уходите! Пожар! Дом сейчас рухнет». А до нас даже не дошло. Он пошел смотреть кошек, потом разговаривать по переговорнику с напарником. Была плохая связь. Он кричал, а тот — ему в ответ. Животные напугались», — рассказывает «Фонтанке» соосновательница приюта Галина Никитина. Она с коллегами занималась эвакуацией кошек до последнего, несмотря на то, что те неистово кусались и царапались. Удалось вынести 10. Остальных забрать не успевали, в здание перестали пускать. Напоследок пожарные посоветовали волонтерам открыть клетки, окна, двери, чтобы животные спаслись сами.



«Луизочка у нас выпрыгнула и разбилась. Потому что под окном стоял деревянный поддон. Она ударилась прямо головой об угол. Потом сын приехал, забрал в ветклинику, но там все, конечно...Она первая прыгнула. Когда она разбилась, мы эти поддоны оттащили», — говорит женщина. Оставшиеся 12 кошек разбежались и их до сих пор не смогли поймать.

Территория «Невской мануфактуры» и вечером 14 апреля все еще оцеплена. За ограждения никого не пускают, поскольку это небезопасно. Волонтеры приюта ищут своих подопечных за периметром: ставят кошколовки, насыпают корм. Сегодня после слезных просьб такую приманку удалось поставить за ограждением. Полакомиться кормом пришел сиамский кот. В кошколовку хитрец не полез, только поел и убежал. Перед этим его успела сфотографировать сотрудница полиции, но оказалось, что он не приютский.

Пока таким образом ни одну кошку из «Пушистых лапок» поймать не удалось. В основном приходят те бездомные животные, которых подкармливали сотрудники располагавшихся здесь предприятий, на территории было полно крыс, и те ловили их. Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» сотрудники одной из компаний, подвалы «Невской мануфактуры» кишели вредителями.

«Вчера пожарные спасли котят. Им там всего два дня. Кошка погибла. Видимо, родила от стресса... Еще какую-то серенькую кошечку подобрали. Сейчас они все находятся в ветгоспитале на Кржижановского», — объясняет Галина.

«Приют существует уже давно. Я начала в 18 лет там волонтерить. С тех пор прошло девять лет. Он перемещался за эти годы. Был и в центре, и на Васильевском острове. Зависело всегда от помещения. Если арендодатель по каким-то причинам перестает сдавать, нам приходится менять дислокацию. Последние полгода я уже не волонтерила, там другие люди работают. Они переехали на Октябрьскую набережную. Очень хорошее было место, хорошие условия, но, к сожалению, такое приключилось», — вздыхает экс-волонтер приюта Алина Никитенко.

Хорошая новость пришла позже — как минимум трое животных из приюта живы. Очевидцы видели на территории двух котят: белого с серым и белого с пятнами. По описанию узнали Мышку и Марту. Также сегодня утром пожарный нашел на карнизе обгоревшего помещения приюта кошку Зиту. В руки ему она не далась. Под окнами быстро растянули одеяло. Кошка на него спрыгнула и снова убежала, только ее и видели. В то же время ее сестра Гита находится с остальными спасенными счастливцами на квартире родителей Галины. Поиски продолжаются. В соцсетях волонтеры приюта пообещали помогать всем пострадавшим от пожара кошкам, отправлять на лечение, передержку или устраивать в приюты.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»