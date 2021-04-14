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На пепелище «Невской мануфактуры» ловят выживших кошек

Во время пожара на «Невской мануфактуре» эвакуировали не только людей — из загоревшегося здания успели вынести 10 из 23 подопечных кошачьего приюта. Сейчас остальных ищут и обещают пристроить и тех бездомных котов, что защищали территорию от большого количества крыс.

Фото: Пушистые лапки — приют для кошек СПб #лапкивдом
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На территории «Невской мануфактуры» работал кошачий приют «Пушистые лапки». Он переехал сюда всего полгода назад с Васильевского острова. В помещении на четвертом этаже, похожем на просторную трехкомнатную квартиру, содержали 23 животных. Только 11 из них точно пережили пожар, который случился на территории 12 апреля, потому что о них было кому позаботиться. Бесхозным хвостатым, которые избавляли предприятия от надоедливых крыс, в трудную минуту пришлось спасать себя самим.

«Пожарник начал стучать в дверь, и когда я ему открыла, он сказал: «Быстро отсюда уходите! Пожар! Дом сейчас рухнет». А до нас даже не дошло. Он пошел смотреть кошек, потом разговаривать по переговорнику с напарником. Была плохая связь. Он кричал, а тот — ему в ответ. Животные напугались», — рассказывает «Фонтанке» соосновательница приюта Галина Никитина. Она с коллегами занималась эвакуацией кошек до последнего, несмотря на то, что те неистово кусались и царапались. Удалось вынести 10. Остальных забрать не успевали, в здание перестали пускать. Напоследок пожарные посоветовали волонтерам открыть клетки, окна, двери, чтобы животные спаслись сами.

«Луизочка у нас выпрыгнула и разбилась. Потому что под окном стоял деревянный поддон. Она ударилась прямо головой об угол. Потом сын приехал, забрал в ветклинику, но там все, конечно...Она первая прыгнула. Когда она разбилась, мы эти поддоны оттащили», — говорит женщина. Оставшиеся 12 кошек разбежались и их до сих пор не смогли поймать.

Территория «Невской мануфактуры» и вечером 14 апреля все еще оцеплена. За ограждения никого не пускают, поскольку это небезопасно. Волонтеры приюта ищут своих подопечных за периметром: ставят кошколовки, насыпают корм. Сегодня после слезных просьб такую приманку удалось поставить за ограждением. Полакомиться кормом пришел сиамский кот. В кошколовку хитрец не полез, только поел и убежал. Перед этим его успела сфотографировать сотрудница полиции, но оказалось, что он не приютский.

Пока таким образом ни одну кошку из «Пушистых лапок» поймать не удалось. В основном приходят те бездомные животные, которых подкармливали сотрудники располагавшихся здесь предприятий, на территории было полно крыс, и те ловили их. Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» сотрудники одной из компаний, подвалы «Невской мануфактуры» кишели вредителями.

Пушистые лапки — приют для кошек СПб #лапкивдом

«Вчера пожарные спасли котят. Им там всего два дня. Кошка погибла. Видимо, родила от стресса... Еще какую-то серенькую кошечку подобрали. Сейчас они все находятся в ветгоспитале на Кржижановского», — объясняет Галина.

«Приют существует уже давно. Я начала в 18 лет там волонтерить. С тех пор прошло девять лет. Он перемещался за эти годы. Был и в центре, и на Васильевском острове. Зависело всегда от помещения. Если арендодатель по каким-то причинам перестает сдавать, нам приходится менять дислокацию. Последние полгода я уже не волонтерила, там другие люди работают. Они переехали на Октябрьскую набережную. Очень хорошее было место, хорошие условия, но, к сожалению, такое приключилось», — вздыхает экс-волонтер приюта Алина Никитенко.

Хорошая новость пришла позже — как минимум трое животных из приюта живы. Очевидцы видели на территории двух котят: белого с серым и белого с пятнами. По описанию узнали Мышку и Марту. Также сегодня утром пожарный нашел на карнизе обгоревшего помещения приюта кошку Зиту. В руки ему она не далась. Под окнами быстро растянули одеяло. Кошка на него спрыгнула и снова убежала, только ее и видели. В то же время ее сестра Гита находится с остальными спасенными счастливцами на квартире родителей Галины. Поиски продолжаются. В соцсетях волонтеры приюта пообещали помогать всем пострадавшим от пожара кошкам, отправлять на лечение, передержку или устраивать в приюты.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Пушистые лапки — приют для кошек СПб #лапкивдом
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"Сопутствующие потери", как сказал бы почти бывший комсорг закса, г-н макаров..
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