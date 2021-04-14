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В Смольном обсуждают возможную паузу в поставках завтраков и обедов в петербургские школы

В Петербурге решают, как спасти школы, оставшиеся без обедов после закрытия комбината соцпитания

Приостановка деятельности комбината социального питания Красносельского района грозит проблемами с поставками завтраков и обедов в школы 449 и 462 Пушкинского района. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга 14 апреля.

«В настоящий момент под контролем Управления социального питания предпринимаются необходимые шаги к урегулированию ситуации и устранению выявленных Роспотребнадзором нарушений, так как дети во всех петербургских школах должны получать качественное горячее питание бесперебойно», — уточнили в Смольном.

В комитете также уточнили, что известно о проблемах с питаниям только в двух школах.

Роспотребнадзор намерен приостановить работу пищеблока КСП Красносельского района на улице Партизана Германа. Проверка ведомства показала, что еду на нём готовят в условиях далёких от норм СанПин. Предприятие обслуживает две школы, однако в целом комбинат кормит более 70 учреждений.

Ранее КСП Красносельского района потерял площадку на Наличной. Она использовалась нелегально и была закрыта после материала «Фонтанки». Правительственному комбинату пришлось менять схему работы и перекидывать производство в сами школы. На пищеблоках школы 278 Адмиралтейского района и школы 27 Василеостровского начали готовить еду для соседних учреждений.

При этом в КСП Красносельского района не теряют оптимизм и проводят для журналистов показательные своей стерильностью пресс-показы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

SU LUX INN
ну что, добились Своего заказными статьями и Визгливыми комментариями? теперь Голодовка не только у одного блогера, но и у Детей!
BobCat2
А договор то с этим карманным комбинатом питания когда расторгнут? Уверен там есть пункт о соблюдении норм СанПина и прочие обязательные условия.
На самом деле все от жадности человеческой. Могли бы и зарабатывать и кормить нормально. Так что поделом.
Маргaрита
Помоями кормили, но запрещали школьникам еду с собой приносить.
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