В Смольном обсуждают возможную паузу в поставках завтраков и обедов в петербургские школы

«В настоящий момент под контролем Управления социального питания предпринимаются необходимые шаги к урегулированию ситуации и устранению выявленных Роспотребнадзором нарушений, так как дети во всех петербургских школах должны получать качественное горячее питание бесперебойно», — уточнили в Смольном.
В комитете также уточнили, что известно о проблемах с питаниям только в двух школах.
Роспотребнадзор намерен приостановить работу пищеблока КСП Красносельского района на улице Партизана Германа. Проверка ведомства показала, что еду на нём готовят в условиях далёких от норм СанПин. Предприятие обслуживает две школы, однако в целом комбинат кормит более 70 учреждений.
Ранее КСП Красносельского района потерял площадку на Наличной. Она использовалась нелегально и была закрыта после материала «Фонтанки». Правительственному комбинату пришлось менять схему работы и перекидывать производство в сами школы. На пищеблоках школы 278 Адмиралтейского района и школы 27 Василеостровского начали готовить еду для соседних учреждений.
При этом в КСП Красносельского района не теряют оптимизм и проводят для журналистов показательные своей стерильностью пресс-показы.