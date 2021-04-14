В Смольном обсуждают возможную паузу в поставках завтраков и обедов в петербургские школы

«В настоящий момент под контролем Управления социального питания предпринимаются необходимые шаги к урегулированию ситуации и устранению выявленных Роспотребнадзором нарушений, так как дети во всех петербургских школах должны получать качественное горячее питание бесперебойно», — уточнили в Смольном.



В комитете также уточнили, что известно о проблемах с питаниям только в двух школах.

Роспотребнадзор намерен приостановить работу пищеблока КСП Красносельского района на улице Партизана Германа. Проверка ведомства показала, что еду на нём готовят в условиях далёких от норм СанПин. Предприятие обслуживает две школы, однако в целом комбинат кормит более 70 учреждений.