Бесплатно — не положено. Пенсионерка нуждается в помощи

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств.

Валентина Ивановна Иванова, 72 года.

Необходимы многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость — 87 100 руб.

Родилась Валентина Ивановна в Вологодской области, в деревне Мочало. Отец ушёл, когда в семье было трое детей, матери пришлось одной всех поднимать. Жизнь в колхозе в 1950-е годы была тяжелейшая, зарплату мама не получала, работала за трудодни.

«Дом был такой холодный, что зимой за ночь вода в вёдрах замерзала. В школу пошла в маминой тужурке, рукава волочились по земле. Надеть было нечего», — вспоминает Валентина Ивановна.



Закончив восьмилетку в деревне, она уехала в Нарву к двоюродной сестре и устроилась на Кренгольмскую мануфактуру мотальщицей. Сначала не получалось, было тяжело, потом пошло ловчее. Но, поднимая тяжёлые ящики с пряжей, надорвалась, пришлось искать другую работу.

Переехала в Ленинград. Вышла замуж, родила двух дочек, а потом муж начал пить и распускать руки. Когда терпеть стало совсем невмоготу, подала на развод. Детей поднимала в одиночку.

За свою жизнь Валентина Ивановна кем только ни работала. Была и табельщицей, и кладовщицей, и уборщицей. Во время перестройки, когда с работой стало совсем плохо, перебивалась случайными заработками. А в возрасте пятидесяти трёх лет у женщины случился инсульт, после которого она уже не смогла работать.

Восстановиться после инсульта удалось не полностью. Если речь более-менее нормализовалась, то со слухом всё обстоит гораздо хуже. Сильные головные боли и постоянный шум в ушах привели к хронической тугоухости. Простые слуховые аппараты в данном случае не подходят, нужны современные высокотехнологичные устройства, подобранные индивидуально.



Однако рассчитывать на помощь государства не приходится — льготное слухопротезирование Валентине Ивановне не положено. Купить аппараты самостоятельно невозможно, пенсия в 14 500 рублей практически полностью уходит на еду, коммунальные платежи и лекарства. Дочери помочь не могут: обе в разводе, в одиночку растят детей.

Валентина Ивановна очень надеется на помощь и участие неравнодушных людей.

О том, как помочь Валентине Ивановне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».

Команда фонда благодарит читателей «Фонтанки» за участие и постоянную активную поддержку пожилых петербуржцев.

«Благодаря этой помощи мы смогли передать Николаю Михайловичу Обуховскому многоканальные цифровые слуховые аппараты с индивидуальными вкладышами. Пенсионер просил передать свою глубокую благодарность за поддержку и заботу всем откликнувшимся. Теперь его не пугают прогулки по улицам, ведь он прекрасно слышит, с какой стороны идёт транспорт; не смущает поход в магазин в одиночку. И, конечно, радует полноценное общение с любимой супругой.

