«Главное — сохранить в порядке голову и ноги». Пенсионерка нуждается в помощи

Её отец, откликнувшись на комсомольский призыв, бросил институт и стал лётчиком. Трагически погиб в 1943 году. Мама, уйдя с третьего курса мединститута, всю войну отработала медсестрой.

Пережив войну и голод, Ирина Петровна на большинство жизненных сложностей смотрит иронично. Говорит, что главное — сохранить в порядке голову и ноги. Всё остальное — преодолимо.

Сама Ирина Петровна человек очень независимый. Окончив Ленинградский инженерно-строительный институт, пришла на работу в строительный НИИ. Проектировала пансионаты для крупных заводов. В 90-е, когда всё развалилось, вынужденно ушла из любимой профессии. Около пяти лет работала в охране. Последние девятнадцать лет — специалистом по гражданской обороне в Медицинском университете им. И. И. Мечникова. На пенсию ушла буквально два месяца назад.

Остеопороз у Ирины Петровны начался очень рано, в 38 лет. Тогда его совсем не лечили — не знали, как и чем. Сейчас огромное количество переломов и постоянные боли сильно сказываются на качестве жизни. К сожалению, всё пройденное ранее лечение не привело к положительному результату. Болезнь продолжает прогрессировать. Единственным шансом на улучшение является курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым стандартом» в терапии остеопороза.

Однако шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Собрать сумму, необходимую для покупки лекарства, женщина не в состоянии. Она обратилась в благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым петербуржцам. Для скорейшего начала лечения фонд передал Ирине Петровне часть необходимого препарата. Но для успешного лечения необходимо пройти годовой курс полностью, поэтому сбор средств на оставшиеся шесть упаковок дорогостоящего препарата продолжается.