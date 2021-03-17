«Главное — сохранить в порядке голову и ноги». Пенсионерка нуждается в помощи

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи своим подопечным
Ирина Петровна Зигерн-Корн, 82 года
Требуется лекарственный препарат для лечения тяжелого остеопороза с множественными переломами.
Не хватает 138 720 руб.
Пережив войну и голод, Ирина Петровна на большинство жизненных сложностей смотрит иронично. Говорит, что главное — сохранить в порядке голову и ноги. Всё остальное — преодолимо.
Её отец, откликнувшись на комсомольский призыв, бросил институт и стал лётчиком. Трагически погиб в 1943 году. Мама, уйдя с третьего курса мединститута, всю войну отработала медсестрой.
Сама Ирина Петровна человек очень независимый. Окончив Ленинградский инженерно-строительный институт, пришла на работу в строительный НИИ. Проектировала пансионаты для крупных заводов. В 90-е, когда всё развалилось, вынужденно ушла из любимой профессии. Около пяти лет работала в охране. Последние девятнадцать лет — специалистом по гражданской обороне в Медицинском университете им. И. И. Мечникова. На пенсию ушла буквально два месяца назад.
Остеопороз у Ирины Петровны начался очень рано, в 38 лет. Тогда его совсем не лечили — не знали, как и чем. Сейчас огромное количество переломов и постоянные боли сильно сказываются на качестве жизни. К сожалению, всё пройденное ранее лечение не привело к положительному результату. Болезнь продолжает прогрессировать. Единственным шансом на улучшение является курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым стандартом» в терапии остеопороза.
Однако шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Собрать сумму, необходимую для покупки лекарства, женщина не в состоянии. Она обратилась в благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым петербуржцам. Для скорейшего начала лечения фонд передал Ирине Петровне часть необходимого препарата. Но для успешного лечения необходимо пройти годовой курс полностью, поэтому сбор средств на оставшиеся шесть упаковок дорогостоящего препарата продолжается.
Сейчас главная мечта Ирины Петровны — хотя бы немного восстановиться и окрепнуть.
О том, как помочь Ирине Петровне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Фонд благодарит горожан, в том числе читателей «Фонтанки», оказавших помощь в сборе средств на многоканальные цифровые слуховые аппараты для Николая Михайловича Обуховского — счёт был оплачен 16 марта. «В течение недели планируем передать аппараты нашему подопечному», — сообщили в фонде.