Кадыров возмутился историей с Кораном для Навального

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что оппозиционер Алексей Навальный, находясь в заключении требующий выдать ему Коран, пытается использовать священную для мусульман книгу в своих политических целях.



«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — написал Кадыров утром 14 апреля в своём Telegram. По его мнению, Навальный «пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».

