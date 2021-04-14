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Кадыров возмутился историей с Кораном для Навального

Глава Чечни заявил, что Навальный хочет использовать Коран в политических целях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что оппозиционер Алексей Навальный, находясь в заключении требующий выдать ему Коран, пытается использовать священную для мусульман книгу в своих политических целях.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — написал Кадыров утром 14 апреля в своём Telegram. По его мнению, Навальный «пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».

«От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!» — призывает глава Чечни.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что собирается судиться с руководством ИК-2 в городе Покрове из-за того, что уже больше месяца не может получить свои книги, в том числе Коран, потому что их проверяют на экстремизм.

В свою очередь, духовный лидер мусульман Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров пообещал передать оппозиционеру в колонию священную книгу.

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Комментарии (41)

Владислав М
А то что Коран проверяют на предмет экстремизма, Кадыров типа не заметил. Какое двуличие.
Агроном аэродрома
Рамзан Ахматыч учится бросать ручку? :))
265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

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Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 cемь

Заранее большое человеческое спaсибо.......
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