Кадыров возмутился историей с Кораном для Навального

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что оппозиционер Алексей Навальный, находясь в заключении требующий выдать ему Коран, пытается использовать священную для мусульман книгу в своих политических целях.
«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — написал Кадыров утром 14 апреля в своём Telegram. По его мнению, Навальный «пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».
«От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!» — призывает глава Чечни.
Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что собирается судиться с руководством ИК-2 в городе Покрове из-за того, что уже больше месяца не может получить свои книги, в том числе Коран, потому что их проверяют на экстремизм.
В свою очередь, духовный лидер мусульман Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров пообещал передать оппозиционеру в колонию священную книгу.