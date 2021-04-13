Мусульмане помогут Навальному с Кораном

Духовный лидер мусульман Владимирской области отреагировал на информацию о том, что осужденный оппозиционер не может прочитать священную книгу в колонии.



«Если бы мне сказали, я бы Коран, конечно, туда принёс, эту проблему мы бы решили», — рассказал 13 апреля Азат-хазрат Мунавиров в комментарии изданию «Подъем».

По его словам, скорее всего, священная книга есть в библиотеке колонии. Лидер мусульман заверил, что единственным условием является перевод на русский язык.

«Путин сказал, что священные книги не являются экстремистскими и их проверять не нужно», — заметил Мунавиров.