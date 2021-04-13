FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
25
Печать

Мусульмане помогут Навальному с Кораном

Мусульмане Владимирской области пообещали предоставить Алексею Навальному Коран

Духовный лидер мусульман Владимирской области отреагировал на информацию о том, что осужденный оппозиционер не может прочитать священную книгу в колонии.

«Если бы мне сказали, я бы Коран, конечно, туда принёс, эту проблему мы бы решили», — рассказал 13 апреля Азат-хазрат Мунавиров в комментарии изданию «Подъем».

По его словам, скорее всего, священная книга есть в библиотеке колонии. Лидер мусульман заверил, что единственным условием является перевод на русский язык.

«Путин сказал, что священные книги не являются экстремистскими и их проверять не нужно», — заметил Мунавиров.

Оппозиционный политик настаивает, что больше месяца не может получить свои книги, в том числе Коран. По словам Навального, их проверяют на экстремизм.

Политик оказался в колонии во Владимирской области после возвращения из Германии, куда его привезли в состоянии комы. Суд счел, что условный срок по делу «Ив Роше» надо поменять на реальный, потому что Навальный не отмечался у надзирателей. В колонии он может провести больше двух лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (29)

baddancer
Зулейха читает Коран...
Bobr Dobr
Главное чтобы не перестарался и лишнего себе не отрезал...
...То что имеется у мужчины, но для отчаяния нет причины , пропало не все, так примерно треть, все остальное осталось висеть...
265859977
Подвальный теперь решил в России мусульманскую карту разыгрывать.. Страшное чудовище. Люди, будьте бдительны, особенно те, кто живет в национальных республиках, не поддавайтесь этому упырю. Не подвергайте мирную спокойную жизнь, которой вы живете рядом с людьми другой религии. Вы видите, для него нет ничего святого, гореть ему в аду.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний