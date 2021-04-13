Навальному в колонии не дают Коран. Он собрался судиться

Оппозиционный политик Алексей Навальный больше месяца не может получить свои книги, потому что их проверяют на экстремизм. В том числе Коран.

Новый пост на странице оппозиционера в Instagram опубликован 13 апреля. Судя по рукописному заявлению на имя начальника колонии, Навальному не дают привезенные с собой и купленные уже в колонии книги. Проверка на экстремизм занимает три месяца, и священная книга мусульман не стала исключением. «Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?» — высказался политик.