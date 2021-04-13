Навальному в колонии не дают Коран. Он собрался судиться

Оппозиционный политик Алексей Навальный больше месяца не может получить свои книги, потому что их проверяют на экстремизм. В том числе Коран.
Новый пост на странице оппозиционера в Instagram опубликован 13 апреля. Судя по рукописному заявлению на имя начальника колонии, Навальному не дают привезенные с собой и купленные уже в колонии книги. Проверка на экстремизм занимает три месяца, и священная книга мусульман не стала исключением. «Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?» — высказался политик.
Навальный отметил, что давно хотел «глубоко» изучить и понять Коран. Этот пункт входит в список «улучшений самого себя».
Навальный продолжает голодовку. От еды он отказывается из-за того, что к нему не пускают врача. Накануне сообщалось, что кормить его могут начать принудительно.
Политик оказался в колонии в Ярославской области после возвращения из Германии, куда его привезли в состоянии комы. Суд счел, что условный срок по делу «Ив Роше» надо поменять на реальный, потому что Навальный не отмечался у надзирателей. В колонии он может провести больше двух лет.