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Навальному в колонии не дают Коран. Он собрался судиться

Алексей Навальный намерен подать в суд на начальство колонии

Оппозиционный политик Алексей Навальный больше месяца не может получить свои книги, потому что их проверяют на экстремизм. В том числе Коран.

Новый пост на странице оппозиционера в Instagram опубликован 13 апреля. Судя по рукописному заявлению на имя начальника колонии, Навальному не дают привезенные с собой и купленные уже в колонии книги. Проверка на экстремизм занимает три месяца, и священная книга мусульман не стала исключением. «Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?» — высказался политик.

Навальный отметил, что давно хотел «глубоко» изучить и понять Коран. Этот пункт входит в список «улучшений самого себя».

Навальный продолжает голодовку. От еды он отказывается из-за того, что к нему не пускают врача. Накануне сообщалось, что кормить его могут начать принудительно.

Политик оказался в колонии в Ярославской области после возвращения из Германии, куда его привезли в состоянии комы. Суд счел, что условный срок по делу «Ив Роше» надо поменять на реальный, потому что Навальный не отмечался у надзирателей. В колонии он может провести больше двух лет.

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Комментарии (25)

265078381
А его могут кормить через жопу? Чтоб отходов было меньше ? И когда закроют его инстаграм? Как он вообще имеет к нему доступ?
265859656
- Ну, насколько же он подлый и омерзительный!
Маэстро
Продолжаю удивляться, насколько просто, сидя в колонии, общаться с внешним миром. Это все сидящие так обмениваются информацией с друзьями?
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