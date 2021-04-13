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В Турции зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки почти 60 тысяч новых заразившихся

В Турции поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19. Это следует из данных по заболеваемости, приведенных Минздравом страны 13 апреля.

За последние сутки в Турции зафиксировано 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, 52 104 человека выздоровели, 273 умерли. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 3,96 млн человек, умерших — 34 455, выздоровевших — 3,4 млн.

Рост заболеваемости в Турции возобновился в конце марта. 13 апреля власти ужесточили карантинные меры: продлен комендантский час, кафе и рестораны работают только с доставкой или на вынос. Частично запрещены междугородние перевозки. Запрещены также все мероприятия в закрытых помещениях.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Российские авиакомпании корректируют свои полётные планы на турецком направлении. «Аэрофлот» и S7 опубликовали расписание вывозных рейсов.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
если бы Власть заботилась о Простом народе, она бы прямо сегодня закрыла авиасообщение с этой страной!
severt
При этом смертей все равно на треть меньше, чем в России. Это туркам надо было закрывать сообщение, так как у них там безопасней.
только война глобальная решит проблемы этого протухшего мира.
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