В Турции зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки почти 60 тысяч новых заразившихся

В Турции поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19. Это следует из данных по заболеваемости, приведенных Минздравом страны 13 апреля.
За последние сутки в Турции зафиксировано 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, 52 104 человека выздоровели, 273 умерли. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 3,96 млн человек, умерших — 34 455, выздоровевших — 3,4 млн.
Рост заболеваемости в Турции возобновился в конце марта. 13 апреля власти ужесточили карантинные меры: продлен комендантский час, кафе и рестораны работают только с доставкой или на вынос. Частично запрещены междугородние перевозки. Запрещены также все мероприятия в закрытых помещениях.
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
Российские авиакомпании корректируют свои полётные планы на турецком направлении. «Аэрофлот» и S7 опубликовали расписание вывозных рейсов.