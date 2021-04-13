Надо ускориться в два раза: Смольный недоволен темпами вакцинации

Вакцина в наличии, прививочные пункты есть, а население не идёт делать уколы от коронавируса. В Смольном считают, что процесс создания коллективного иммунитета надо ускорить в 1,5–2 раза и для этого есть все условия.



«Для создания надежного коллективного иммунитета, который мог бы гарантированно предупредить развитие третьей волны эпидемии, важно не снижать темпы массовой вакцинации населения города. Созданная для вакцинации инфраструктура и регулярные поставки вакцины позволяют выполнять ежедневно в 1,5–2 раза больше прививок, чем в настоящее время», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 13 апреля.

