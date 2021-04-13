Надо ускориться в два раза: Смольный недоволен темпами вакцинации

Вакцина в наличии, прививочные пункты есть, а население не идёт делать уколы от коронавируса. В Смольном считают, что процесс создания коллективного иммунитета надо ускорить в 1,5–2 раза и для этого есть все условия.
«Для создания надежного коллективного иммунитета, который мог бы гарантированно предупредить развитие третьей волны эпидемии, важно не снижать темпы массовой вакцинации населения города. Созданная для вакцинации инфраструктура и регулярные поставки вакцины позволяют выполнять ежедневно в 1,5–2 раза больше прививок, чем в настоящее время», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 13 апреля.
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 463 тысячи человек. Из них 321 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привито всего 7 156 человек, вторично — 3 737. По состоянию на утро 13 апреля в Петербурге на фармбазе и в городских поликлиниках простаивали дозы для почти 200 тысяч человек.
Как писала «Фонтанка», к началу лета в Петербурге, по оптимистичным оценкам, успеют полностью привить 600–700 тысяч человек. Это не 1,2 млн, на которые нацелились сами городские чиновники, и не 2,6 млн, как просили в федеральном Минздраве. Но в июне — уже ПМЭФ, к которому город «должен выйти на рубеж коллективного иммунитета».