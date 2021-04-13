«Спутника» много не бывает: в Петербурге накопились дозы на 200 тысяч человек

На фармбазе идет приемка, в ближайшее время препарат будет доставлен в медицинские учреждения города.
«В Петербурге сейчас есть вакцина в достаточном количестве для того, чтобы привить всех желающих. Проблем с записью на вакцинацию нет. Записаться можно как по телефону 122, так и через интернет-порталы «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца». Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку! Это убережет вас от тяжелого заболевания и сохранит здоровье. Молодых людей и волонтеров прошу помочь пожилым записаться на вакцинацию», — заявил 13 апреля губернатор Александр Беглов.
На сегодняшней день на фармбазе и в поликлиниках Петербурга в наличии 195 863 дозы. В городе привито 456 тысяч человек, из них 317 тысяч полностью.