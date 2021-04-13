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«Спутника» много не бывает: в Петербурге накопились дозы на 200 тысяч человек

Новая партия вакцины доставлена в Петербург

Новая поставка вакцины добралась в Северную столицу — 19 800 доз «Спутника V». Препарат расфасован по одной дозе в ампуле.

На фармбазе идет приемка, в ближайшее время препарат будет доставлен в медицинские учреждения города.

«В Петербурге сейчас есть вакцина в достаточном количестве для того, чтобы привить всех желающих. Проблем с записью на вакцинацию нет. Записаться можно как по телефону 122, так и через интернет-порталы «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца». Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку! Это убережет вас от тяжелого заболевания и сохранит здоровье. Молодых людей и волонтеров прошу помочь пожилым записаться на вакцинацию», — заявил 13 апреля губернатор Александр Беглов.

На сегодняшней день на фармбазе и в поликлиниках Петербурга в наличии 195 863 дозы. В городе привито 456 тысяч человек, из них 317 тысяч полностью.

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Комментарии (8)

Grotesk
не знаю... по телеку кажут, что у нас все хорошо... у них очень плохо... наверное там нужнее...
265859203
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.......
guess
Минздрав уже внесли на рассмотрение законопроект про обязательную вакцинацию врачей и учителей. Если примут, то всё, считайте конец свободе и всем остальным. Параллельно в Европе активно обсуждается аналогичное. Всё и по всему миру идёт по одному плану. Как и вакцина, разработанная в одном месте и разливаемая по всему миру под разными названиями, и думать что наша чем-то отличается от западных, тоже бред.
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