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Навальная сходила на «лучшее свидание в жизни». Ее собеседник был за стеклом и с трудом говорил

Юлия Навальная навестила супруга в колонии

Жена отбывающего срок по делу «Ив Роше» политика Алексея Навального навестила его в колонии. Он худой, утомленный, но веселый.

Впечатлениями от посещения исправительной колонии № 2 во Владимирской области Юлия Навальная поделилась 13 апреля. «Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3х2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку», — иронизирует жена политика. Она рассказала, что Навальный «всё такой же жизнерадостный и веселый», но с трудом говорит и несколько раз во время беседы клал трубку и ложился на стол, чтобы отдохнуть. Юлия отметила, что ее муж сильно похудел. «Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается», — добавила Навальная.

Политик продолжает голодовку 13-й день. Таким образом он требует от руководства колонии пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Ранее Навальный сообщил, что подает в суд на руководство колонии. Он находится там месяц, но из его книг ему не дали даже Коран. Якобы и его тоже проверяют на экстремизм. С доставкой книги обещал помочь духовный лидер мусульман Владимирской области.

Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осужденный по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и постановил, что его надо отправить за решетку.

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Комментарии (66)

nekto57
Коран он уже заказал,а обрезание в отряде сделают без очереди и наркоза! Так что за стеклом самое то!
Себастьян Цветков
Интересно, а что означает якобы у ловно осуждённый регулярно пропускал визиты к инспектора? То есть это в суде не установлено????
Laska77
чего то я не поняла : "всё такой же жизнерадостный и веселый" или умирающий и страдающий ? Чего то Юлька путается в показаниях.
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