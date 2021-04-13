Впечатлениями от посещения исправительной колонии № 2 во Владимирской области Юлия Навальная поделилась 13 апреля. «Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3х2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку», — иронизирует жена политика. Она рассказала, что Навальный «всё такой же жизнерадостный и веселый», но с трудом говорит и несколько раз во время беседы клал трубку и ложился на стол, чтобы отдохнуть. Юлия отметила, что ее муж сильно похудел. «Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается», — добавила Навальная.

Политик продолжает голодовку 13-й день. Таким образом он требует от руководства колонии пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.



Ранее Навальный сообщил, что подает в суд на руководство колонии. Он находится там месяц, но из его книг ему не дали даже Коран. Якобы и его тоже проверяют на экстремизм. С доставкой книги обещал помочь духовный лидер мусульман Владимирской области.