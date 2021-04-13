FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Главе петербургского штаба Навального вменяют организацию акции протеста 31 января

Главу штаба Навального в Петербурге будут судить за организацию митинга

Задержанного руководителя регионального штаба Алексея Навального в Петербурге Ирину Фатьянову оставляют на ночь в отделе полиции. Ей вменяют организацию несогласованного протестного митинга 31 января. Об этом она 13 апреля написала в своем телеграм-канале.

«Вручили протокол за организацию 31 января путём публикации 27 января в группе штаба видео с призывом на акцию. Вменяют ст. 20.2, часть 2», — написала Фатьянова.

Указанная статья («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия») предполагает наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до десяти суток.

Она уточнила, что ночевать ее оставляют в отделении полиции, когда планируется доставить задержанную в суд — неизвестно.

Фатьянову правоохранители задержали днем 13 апреля в штабе Навального в Петербурге, на Вознесенском проспекте. Неделей ранее полиция приходила туда с обыском в рамках проверки по КУСП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

lamer
Стать свидетелем не прокатило. Наш суд гуманный, много не даст.
Петр Петров
Очередное попирание Конституции моей страны!!!
DimaDee
Хомячьё, огнетушители подвезти?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний