Главе петербургского штаба Навального вменяют организацию акции протеста 31 января

Задержанного руководителя регионального штаба Алексея Навального в Петербурге Ирину Фатьянову оставляют на ночь в отделе полиции. Ей вменяют организацию несогласованного протестного митинга 31 января. Об этом она 13 апреля написала в своем телеграм-канале.



«Вручили протокол за организацию 31 января путём публикации 27 января в группе штаба видео с призывом на акцию. Вменяют ст. 20.2, часть 2», — написала Фатьянова.

Указанная статья («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия») предполагает наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до десяти суток.