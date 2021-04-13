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Полиция задержала главу петербургского штаба Навального

Главу регионального штаба Навального задержали в Петербурге

В Петербурге задержали руководителя регионального штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Об этом она 13 апреля сообщила в своем телеграм-канале.

«В штаб пришли сотрудники полиции, задержали по КУСПу и повезли в первый отдел полиции. Причина неясна», — написала она.

Фото: Скриншот: Штаб Навального в Санкт-Петербурге
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Напомним, 7 апреля полиция пришла с обыском в штаб на Вознесенском проспекте. Тогда Фатьянова рассказывала, что правоохранители объяснили свой визит проверкой по КУСПу, якобы в помещении хранится экстремистская литература и запрещенные агитационные материалы.

Фото: Скриншот: Штаб Навального в Санкт-Петербурге

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Комментарии (30)

265116493
To Alberkut.
И почему ты такой мудрила ?
Для начала- идентифицировали(сделано),
затем задержат, потом доставят. ( может быть уже сделано)
Следующий шаг- арест.
Все в рамках следственных действий.
Командир грамотно поступил.. а то парни вместо учебы имели бы судимость и отчисление из училища.
Просто молодец- ответственный командир.
smith1
не знают до чего докопаться
AlexPet
Иришку пустим дальше. НАМ она нравится) Симпотная пухляша😎
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