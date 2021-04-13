В Петербурге задержали руководителя регионального штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Об этом она 13 апреля сообщила в своем телеграм-канале.
«В штаб пришли сотрудники полиции, задержали по КУСПу и повезли в первый отдел полиции. Причина неясна», — написала она.
Напомним, 7 апреля полиция пришла с обыском в штаб на Вознесенском проспекте. Тогда Фатьянова рассказывала, что правоохранители объяснили свой визит проверкой по КУСПу, якобы в помещении хранится экстремистская литература и запрещенные агитационные материалы.