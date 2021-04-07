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В петербургском штабе Навального полицейские ищут экстремистские книги

Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Петербурге

В офис петербургского штаба Навального на Вознесенском проспекте пришли полицейские. Об этом «Фонтанке» 7 апреля сообщила глава штаба Ирина Фатьянова.

«Пришли 8 человек, заявили, что проводят проверку по КУСПу. Якобы у нас хранятся экстремистская литература и запрещенные агитационные листовки, кроме того, возможно, среди нас есть участники несогласованных акций», — отметила она. По ее словам, в штабе сейчас находятся 8 сотрудников и волонтеров, у всех проверяют документы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Stiff_21
Наверно даишскую радикальную литературу ищут
Rozenkrantz
если найдут Конституцию РФ - им кранты
Djnyana
Телепорт ищут..)
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