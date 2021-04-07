«Пришли 8 человек, заявили, что проводят проверку по КУСПу. Якобы у нас хранятся экстремистская литература и запрещенные агитационные листовки, кроме того, возможно, среди нас есть участники несогласованных акций», — отметила она. По ее словам, в штабе сейчас находятся 8 сотрудников и волонтеров, у всех проверяют документы.
В штаб пришла полиция.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) April 7, 2021
Говорят, что в штабе якобы есть экстремистские материалы и пиротехнические средства. pic.twitter.com/PVNTXbq2q5