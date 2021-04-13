Депутат от «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга Михаил Погорелов поздравил соотечественников с Днем космонавтики в американском тренировочном костюме. После обвинений в непатриотичности парламентарий удалил пост и забыл, чей страны у него костюм.

Фото: Из личного архива Михаила Погорелова/wikimedia.org/коллаж «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказал «Фонтанке» 13 апреля сам Погорелов, он поздравил соотечественников фотографией в костюме, который ему в свое время подарили друзья. Сама форма, по его словам, осталась после совместного тренировочного полета российских и американских космонавтов, который прошел в СССР в 1975 году.



Пост с поздравлением с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос депутат опубликовал 12 апреля в своей группе в соцсети «ВКонтакте», но спустя сутки он пропал. «Я служил в Военно-космических силах, и эта тема дорога мне очень», — говорит депутат. Пользователи обратили внимание на эмблему NASA, после чего в сторону парламентария полетели обвинения в непатриотичности. Депутат объяснил, что граждане невнимательно отнеслись к его костюму, так как эмблема NASA — стандартная нашивка для космонавтов.

«На нем также изображена эмблема Российской Федерации и Военно-космических сил наших. На правом рукаве — флаг, герб и написано "Военно-космические силы России"», — добавил депутат.

Однако на то, что костюм может принадлежать американской стороне, указывает нашивка на левой руке, где, приглядевшись, можно распознать синий прямоугольник, а также белые и красные полосы, соответствующие флагу США. Однако точно вспомнить, какой страны у него костюм, депутат не смог. Погорелов не стал отрицать, что американский флаг на форме присутствует, но в какой именно части, уточнить не смог.



«Костюм — символ исторического события в космосе. Если у нас был совместный полет «Союза» и «Аполлона» и мы летали вместе с американцами, то, конечно, там есть эта эмблема. У нас единственная связь с Америкой осталась — это космос», — добавил он.

60-летие первого полета человека в космос отмечали в мире с размахом. Как рассказывала «Фонтанка», в Петербурге в ночь на 12 апреля на Дворцовом мосту появился портрет Юрия Гагарина, в Новгороде 500 дронов изобразили запуск ракеты, на Сахалине автомобилисты составили знаменитое «Поехали», а на самой высокой башне мира «нарисовали» портрет советского космонавта. При этом, по данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин не смог назвать дату полета Гагарина в космос.