FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Депутат петербургского ЗакСа поздравил россиян с юбилеем полета Гагарина в американском костюме

Петербургский депутат поздравил граждан с Днем космонавтики в костюме США

Депутат от «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга Михаил Погорелов поздравил соотечественников с Днем космонавтики в американском тренировочном костюме. После обвинений в непатриотичности парламентарий удалил пост и забыл, чей страны у него костюм.

Фото: Из личного архива Михаила Погорелова/wikimedia.org/коллаж «Фонтанки.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как рассказал «Фонтанке» 13 апреля сам Погорелов, он поздравил соотечественников фотографией в костюме, который ему в свое время подарили друзья. Сама форма, по его словам, осталась после совместного тренировочного полета российских и американских космонавтов, который прошел в СССР в 1975 году.

Пост с поздравлением с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос депутат опубликовал 12 апреля в своей группе в соцсети «ВКонтакте», но спустя сутки он пропал. «Я служил в Военно-космических силах, и эта тема дорога мне очень», — говорит депутат. Пользователи обратили внимание на эмблему NASA, после чего в сторону парламентария полетели обвинения в непатриотичности. Депутат объяснил, что граждане невнимательно отнеслись к его костюму, так как эмблема NASA — стандартная нашивка для космонавтов.

«На нем также изображена эмблема Российской Федерации и Военно-космических сил наших. На правом рукаве — флаг, герб и написано "Военно-космические силы России"», — добавил депутат.

Однако на то, что костюм может принадлежать американской стороне, указывает нашивка на левой руке, где, приглядевшись, можно распознать синий прямоугольник, а также белые и красные полосы, соответствующие флагу США. Однако точно вспомнить, какой страны у него костюм, депутат не смог. Погорелов не стал отрицать, что американский флаг на форме присутствует, но в какой именно части, уточнить не смог.

«Костюм — символ исторического события в космосе. Если у нас был совместный полет «Союза» и «Аполлона» и мы летали вместе с американцами, то, конечно, там есть эта эмблема. У нас единственная связь с Америкой осталась — это космос», — добавил он.

60-летие первого полета человека в космос отмечали в мире с размахом. Как рассказывала «Фонтанка», в Петербурге в ночь на 12 апреля на Дворцовом мосту появился портрет Юрия Гагарина, в Новгороде 500 дронов изобразили запуск ракеты, на Сахалине автомобилисты составили знаменитое «Поехали», а на самой высокой башне мира «нарисовали» портрет советского космонавта. При этом, по данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин не смог назвать дату полета Гагарина в космос.

Фото: Из личного архива Михаила Погорелова/wikimedia.org/коллаж «Фонтанки.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

265112968
Тупость - обязательное качество при приеме в эту партию?
265037578
Не знаю что это за депутат, но тут понятно - что было памятного "космического", то и надел, без скрытых смыслов. Фонтанка, вы не скрывайте имя вашего "журналиста", который клепает такие желтые статейки и заголовки ради хайпа.
264011411
По сравнению с тем, что сделали со зданием летного училища, в котором будущий первый космонавт учился летать, костюм космических конкурентов - это мелочь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний