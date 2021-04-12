Что триумфатором стал именно Гагарин, знают 97% россиян. 1% респондентов назвали другого космонавта, а 2% не знают имя первооткрывателя дороги к звёздам.



7% россиян говорят, что современной России «скорее не нужно» участвовать в дальнейшем освоении космоса. 91% считают, что продолжать всё же стоит. Самая высокая доля космоскептиков обнаружилась в группе 18–24 года. Здесь проблем в отказе от космоса не видят 15% респондентов.



При этом каждый четвёртый россиянин (25%) считает, что расходы бюджета на космонавтику лучше увеличить, каждый второй (50%) выступает за сохранение нынешних объёмов трат, а 15% ратуют за сокращение бюджетных расходов на космические программы России.



Топ-3 причин продолжения освоения космоса возглавляет мысль про «развитие науки и высоких технологий» — 51%. 40% россиян полагают, что космос нужен «для обеспечения обороноспособности страны». 22% видят в освоении космоса «развитие промышленности, создание новых рабочих мест».



Лишь 8% граждан РФ видят в развитии российской космонавтики международные проекты для полётов на Луну и Марс. Всего 3% считают, что это нужно для развития космического туризма.