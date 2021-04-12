Каждый пятый гражданин России не знает или не помнит число, месяц и год первого в истории человечества полёта человека в космос. 20% респондентов государственной службы социологии ВЦИОМ не смогли ответить на вопрос, когда Юрий Гагарин совершил свой исторический полёт на корабле «Восток-1».
3% россиян считают, что полёт состоялся до 1961 года, а 8% — «после 1961 года». Тем не менее две трети граждан (69%) знают, что это случилось 12 апреля 1961 года.
Что триумфатором стал именно Гагарин, знают 97% россиян. 1% респондентов назвали другого космонавта, а 2% не знают имя первооткрывателя дороги к звёздам.
7% россиян говорят, что современной России «скорее не нужно» участвовать в дальнейшем освоении космоса. 91% считают, что продолжать всё же стоит. Самая высокая доля космоскептиков обнаружилась в группе 18–24 года. Здесь проблем в отказе от космоса не видят 15% респондентов.
При этом каждый четвёртый россиянин (25%) считает, что расходы бюджета на космонавтику лучше увеличить, каждый второй (50%) выступает за сохранение нынешних объёмов трат, а 15% ратуют за сокращение бюджетных расходов на космические программы России.
Топ-3 причин продолжения освоения космоса возглавляет мысль про «развитие науки и высоких технологий» — 51%. 40% россиян полагают, что космос нужен «для обеспечения обороноспособности страны». 22% видят в освоении космоса «развитие промышленности, создание новых рабочих мест».
Лишь 8% граждан РФ видят в развитии российской космонавтики международные проекты для полётов на Луну и Марс. Всего 3% считают, что это нужно для развития космического туризма.
Меньше половины россиян считают, что Россия должна стремиться первой среди всех стран отправить экспедицию людей на Марс. Так считают 48% участников исследования ВЦИОМ. 42% считают, что попытаться нужно.
Опрос был проведён 8 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
В день 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос «Фонтанка» вспоминает ленинградского режиссёра Павла Клушанцева, который до Гагарина строил «космос» так, что за границей думали: съёмки — документальные.