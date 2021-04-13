Объединенные Арабские Эмираты отметили 60-летие первого полёта человека в космос, проецировав портрет Юрия Гагарина на фасад самой высокой башни в мире — Бурдж аль-Халифа в Дубае.
На фасаде был показан 3-минутный ролик, рассказывающий о том, что Гагарин стал первым человеком на Земле, побывавшим в космосе. Демонстрация закончилась словами: «Нет ничего невозможного». Об этом 13 апреля рассказывает РИА Новости со ссылкой на Эмиратское космическое агентство.
«Мы отмечаем 60-ю годовщину исторического путешествия Юрия Гагарина, он стал первым человеком, который полетел в космос, — отметила госминистр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири. — Его полет вдохновил ОАЭ и весь мир, положил начало амбициозным космическим миссиям».