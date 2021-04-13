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На самой высокой башне мира «нарисовали» портрет Юрия Гагарина

День космонавтики отпраздновали в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты отметили 60-летие первого полёта человека в космос, проецировав портрет Юрия Гагарина на фасад самой высокой башни в мире — Бурдж аль-Халифа в Дубае.

На фасаде был показан 3-минутный ролик, рассказывающий о том, что Гагарин стал первым человеком на Земле, побывавшим в космосе. Демонстрация закончилась словами: «Нет ничего невозможного». Об этом 13 апреля рассказывает РИА Новости со ссылкой на Эмиратское космическое агентство.

«Мы отмечаем 60-ю годовщину исторического путешествия Юрия Гагарина, он стал первым человеком, который полетел в космос, — отметила госминистр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири. — Его полет вдохновил ОАЭ и весь мир, положил начало амбициозным космическим миссиям».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ОАЭ стали первой страной арабского мира, отправившей своего космонавта на Международную космическую станцию в 2019 году. Первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури провел там восемь дней после подготовки в Космическом центре имени Королева в Подмосковье и благополучно вернулся на Землю. Накануне Дня космонавтики Эмираты объявили имена новых членов своего космического отряда, в число которых вошла Нура аль-Матруши — первая в истории страны и арабского мира женщина-претендент на полет в космос.

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Комментарии (2)

Skazochny
зато у нас Рогозин запатентовал торговую марку поехали...шах и мат в космической гонке всему миру поставил+ трамвай вроде сделали
Агроном аэродрома
Удивительно. У арабов на Юрином шлеме "СССР" есть, а у дорогих россиян - нет.. К чему бы это?..
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