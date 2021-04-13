Наиболее крупные ямы взялся закрывать депутат МО «Горелово» Григорий Меньшиков. До этого он писал запросы насчёт ремонта дороги, однако, как и все остальные автомобилисты, надежды в ответах не нашёл.

Местные жители сами вышли на ремонт, устав ждать дорожников. Об инициативе сообщается в местном паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте» 13 апреля.

Жители Красного Села отреагировали на инициативу скорее положительно. Некоторые отметили, что такие заплатки быстро разрушатся, но «лучше уж такой ремонт, чем никакого». «Там ямы уже все мыслимые размеры превзошли. Народ десятками колеса ломает», — говорят местные жители. В комментариях дорожное полотно также сравнили с луной и стиральной доской.

О бесхозной дороге между Красным Селом и Виллози «Фонтанка» писала не раз. Этот участок постоянно становится местом ДТП из-за пробитых колёс.

Чиновники и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области заявляют, что дорога не состоит на балансе их регионов, поэтому её никто как следует не ремонтирует. По данным областного дорожного комитета, администрация Красносельского района Санкт-Петербурга готовит необходимый пакет документов для признания права собственности города на участок дороги и дальнейшего его включения в перечень обслуживаемых улиц.