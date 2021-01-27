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На бесхозной дороге под Красным Селом — новое ДТП и массовый «флешмоб по отказу от колёс»

Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село»
Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село»

На бесхозной дороге между Красным Селом и Виллози автомобилисты продолжают пробивать шины и попадать в аварии.

Как сообщает 27 января паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», водитель «Рено Дастера» не справился с управлением и съехал в кювет. Утром за ним приехал эвакуатор. По предварительным данным, водитель уворачивался от встречной автомашины, обгонявшей маршрутку.

Вчера на этой дороге был «флешмоб»: стояло восемь автомобилей с повреждёнными колёсами, это рекорд, отмечает паблик.

«Фонтанка» уже не раз рассказывала об этой несчастной дороге, соединяющей Красное Село и Виллози. Чиновники и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области заявляют, что дорога не состоит на балансе их регионов, поэтому её никто как следует не ремонтирует. Там регулярно происходят аварии, в том числе серьёзные.

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