На бесхозной дороге между Красным Селом и Виллози автомобилисты продолжают пробивать шины и попадать в аварии.

Как сообщает 27 января паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», водитель «Рено Дастера» не справился с управлением и съехал в кювет. Утром за ним приехал эвакуатор. По предварительным данным, водитель уворачивался от встречной автомашины, обгонявшей маршрутку.

Вчера на этой дороге был «флешмоб»: стояло восемь автомобилей с повреждёнными колёсами, это рекорд, отмечает паблик.