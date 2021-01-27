На бесхозной дороге между Красным Селом и Виллози автомобилисты продолжают пробивать шины и попадать в аварии.
Как сообщает 27 января паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», водитель «Рено Дастера» не справился с управлением и съехал в кювет. Утром за ним приехал эвакуатор. По предварительным данным, водитель уворачивался от встречной автомашины, обгонявшей маршрутку.
Вчера на этой дороге был «флешмоб»: стояло восемь автомобилей с повреждёнными колёсами, это рекорд, отмечает паблик.
«Фонтанка» уже не раз рассказывала об этой несчастной дороге, соединяющей Красное Село и Виллози. Чиновники и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области заявляют, что дорога не состоит на балансе их регионов, поэтому её никто как следует не ремонтирует. Там регулярно происходят аварии, в том числе серьёзные.