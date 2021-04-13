Администрация не связывает вспышку инфекции в гимназии № 642 в Петербурге с заменой трубы. Причину видят в другом

В пресс-службе 12 апреля прокомментировали решение суда о штрафе в размере 20 тысяч рублей для гимназии и его освещение в СМИ. Как подчеркивают в администрации, учебное заведение привлекли к ответственности за то, что Роспотребнадзор не поставили в известность о замене трубы, после которой не было ни должного лабораторного контроля, ни дезинфекции водопроводной сети.

Искать первопричину вспышки кишечной инфекции в петербургской гимназии «Земля и Вселенная» стоит за пределами учебного заведения. Это следует из сообщения администрации Василеостровского района Петербурга.

Участок трубы после прорыва, который произошёл 25 марта, меняли в санузле правой части второго этажа. Роспотребнадзор сообщал, что в двух пробах воды позднее нашли ротавирус. Чиновники настаивают, что ученики с признаками инфекции не пользовались ни этим туалетом, ни теми, что расположены по стояку.

«Лабораторно подтвержденная инфекция, выявленная практически у всех заболевших детей, не является ротавирусом. Поэтому причинно-следственная связь между заменой трубы и заболеванием детей отсутствует», — заявляют в пресс-службе, отмечая, что информации о «массовом отравлении детей» и об установленной вине сотрудников гимназии за их недомогание в сообщении пресс-службы нет.

На плохое самочувствие школьников пожаловались родители. По их словам, симптомы проявились 30 марта. 2 апреля в Роспотребнадзоре сообщали, что среди учеников 642-й гимназии зарегистрировано 19 случаев кишечной инфекции. Трое были госпитализированы, двоим диагностировали «носительство ротавирусной инфекции», еще у троих — «гатроэнтеропатия Норволк». По данным на 5 апреля, как следует из релиза пресс-службы судов, в ходе расследования установили 15 случаев инфекции.