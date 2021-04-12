Борьба с пожаром на территории фабрики «Невская мануфактура», которая идёт девятый час, вынудила привлечь резервные силы. Об этом 12 апреля сообщает ГУ МЧС по Петербургу.



Как уточнили в ведомстве, к девяти часам вечера в петербургском гарнизоне пожарной охраны объявили сбор личного состава. Сотрудников отзывают с выходных, привлекают всех, кто свободен от несения службы. Это необходимо для включения резервной техники и поддержания боеготовности сил гарнизона.