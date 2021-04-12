Борьба с пожаром на территории фабрики «Невская мануфактура», которая идёт девятый час, вынудила привлечь резервные силы. Об этом 12 апреля сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Как уточнили в ведомстве, к девяти часам вечера в петербургском гарнизоне пожарной охраны объявили сбор личного состава. Сотрудников отзывают с выходных, привлекают всех, кто свободен от несения службы. Это необходимо для включения резервной техники и поддержания боеготовности сил гарнизона.
Пожар на Октябрьской набережной разгорелся около половины первого часа дня, его ранг сложности постепенно был повышен до максимального, пятого, уровня. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. На месте, по последним данным, продолжают работу более 350 огнеборцев. Пламя заливали с воздуха.
Вертолёты сбросили порядка 240 тонн воды и завершили работу. По данным «Фонтанки», авиация вынужденно покинула место пожара из-за наступления темноты. По информации нашего издания, военные Ми-8 приведены в готовность вернуться на Октябрьскую набережную в 6 утра при условии, что от МЧС поступит соответствующая заявка.
В ходе тушения двое сотрудников пострадали, ещё один скончался. За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следила в формате онлайн-трансляции.
Хронология событий, фото и видеоматериалы — в специальном сюжете.