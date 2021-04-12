Глава Роспотребнадзора заявила, что чаще всего россияне возвращаются с ковидом из Турции

«Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и, по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», — подчеркнула Попова.

Большинство заразившихся коронавирусом граждан РФ, возвращающихся в родную страну, приезжают из Турции. Об этом в ходе брифинга заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает 12 апреля телеканал «Россия 24» .

Главный санитарный врач России также добавила, что в мире рост наблюдается во многих странах ЕС, на Африканском и Американских континентах и в Азии.



«Из 30 стран, с которыми открыто авиасообщение, в 21 мы видим дестабилизацию ситуации, но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике <...> — 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года», — отметила глава Роспотребнадзора.



Кроме этого Анна Попова сообщила о сильном падении темпов снижения заболеваемости коронавирусом в России.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские власти приняли решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.