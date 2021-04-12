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«Мы практически стоим на месте». Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении снижения заболеваемости COVID-19

Попова сообщила о сильном падении темпов снижения заболеваемости коронавирусом в России

В России распространение коронавируса почти перестало снижаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации <...> ситуация стабилизировалась, но темпы снижения заболеваемости замедлились, и последние три недели мы наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в марте это снижение составляло 12% от недели к неделе. Мы практически стоим на месте», — сказала она во время брифинга 12 апреля, который транслировал телеканал «Россия 24».

Он также отметила, что в течение последних четырёх дней при сохраняющемся высоком охвате населения тестированием заболеваемость в России составляет 45 случаев на 100 тысяч населения.

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Комментарии (2)

Nicky
«Мы практически стоим на месте»

...и уже готовы оправдывать свои нужность и бюджет каким-угодно любым образом. Например- за счёт пеленания группы здоровых туристов-индусов перед вылетом, как пару дней назад. Галка есть - хорошо. Борцы. На страже сознания.
nuga
Попова опять недовольна.Зато в Чили бушует эпидемия,взрывной рост ,как в Израиле при массовой вакцинации. Вакцинация неспешная,растянутая по времени,как видим лучше,чем компанейщина и массовка-вирус не любит вакцины и мутирует агрессивнее и заразнее.
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