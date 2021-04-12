«Мы практически стоим на месте». Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении снижения заболеваемости COVID-19

В России распространение коронавируса почти перестало снижаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации <...> ситуация стабилизировалась, но темпы снижения заболеваемости замедлились, и последние три недели мы наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в марте это снижение составляло 12% от недели к неделе. Мы практически стоим на месте», — сказала она во время брифинга 12 апреля, который транслировал телеканал «Россия 24».
Он также отметила, что в течение последних четырёх дней при сохраняющемся высоком охвате населения тестированием заболеваемость в России составляет 45 случаев на 100 тысяч населения.