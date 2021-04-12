Как сообщает фотограф «Фонтанки», около половины шестого часа вечера дым был замечен над улицей Тельмана, 8. В здании расположен хостел «Мэрибель». Это общежитие для рабочих, в городе он расположен по трём адресам.

Постояльцев успели эвакуировать, хостел загорелся. Сотрудница, ответившая по общему телефону, как раз обсуждала с коллегой пожар. Ответить, куда эвакуировали жильцов «Мэрибель» на Тельмана, она не смогла. По наблюдениям фотографа, с пожитками из двухэтажки эвакуировались порядка двухсот человек.

В пресс-службе «ПетербургГаза» добавили, что двухэтажное здание не газифицировано.

Петербургская фабрика «Невская мануфактура» полыхает почти шесть часов. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров, пожар тушат по пятому номеру сложности. В ходе тушения пострадали двое спасателей, еще один числится пропавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.