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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание. Там находится хостел

В Петербурге пожарные тушат фабрику и соседнее здание

Площадь пожара, 12 апреля, разгоревшегося в Невском районе Петербурга, продолжает расти. Пламя перекинулось на соседнее с фабрикой здание.

Как сообщает фотограф «Фонтанки», около половины шестого часа вечера дым был замечен над улицей Тельмана, 8. В здании расположен хостел «Мэрибель». Это общежитие для рабочих, в городе он расположен по трём адресам.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Постояльцев успели эвакуировать, хостел загорелся. Сотрудница, ответившая по общему телефону, как раз обсуждала с коллегой пожар. Ответить, куда эвакуировали жильцов «Мэрибель» на Тельмана, она не смогла. По наблюдениям фотографа, с пожитками из двухэтажки эвакуировались порядка двухсот человек.

В пресс-службе «ПетербургГаза» добавили, что двухэтажное здание не газифицировано.

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Петербургская фабрика «Невская мануфактура» полыхает почти шесть часов. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров, пожар тушат по пятому номеру сложности. В ходе тушения пострадали двое спасателей, еще один числится пропавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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Комментарии (15)

263991181
Два раза написали про двухэтажку, при этом на кадрах чётко видно, что это трёхэтажка. Редакторы не смотрят видео которое прикладывают?
Алекс81
Ребят, не гоните на владельцев. Пожар начался у арендатора в цехе по производству надувных лодок. Материалы для их производства легко воспламенимы и практически не возможно потушить. Ну а дальше- к соседним арендаторам.
Kezevo
Пару коробок от мфу доверХу набитых иностранной валютой и все будет хорошо...
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