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Меньше недели осталось, чтобы выдвинуть лучшие клиники города на премию «Доктор Питер — частная медицина»

Воскресенье, 18 апреля, — последний день, когда любой желающий может выдвинуть своего кандидата на победу в премии «Доктор Питер — частная медицина», организованной порталом «Фонтанка» и сайтом о медицине «Доктор Питер».

Выдвижение номинантов стартовало 1 марта. С тех пор петербуржцы уже предложили в качестве кандидатов более 300 медицинских учреждений в 10 номинациях. Наиболее активная конкуренция разворачивается среди многопрофильных и стоматологических клиник. В некоторых номинациях уже определились явные лидеры, а в других шансы примерно равны.

До 18 апреля у всех желающих еще есть шанс назвать клинику, которая заслужила ваше доверие и которую вы готовы рекомендовать всем читателям «Доктора Питера» и «Фонтанки». Для этого надо всего лишь зайти на страницу премии «Доктор Питер» — частная медицина», авторизоваться через социальные сети, написать название клиник в каждой из номинаций. Подробная инструкция о том, как внести свой вклад в формирование списка лучших клиник, — здесь.

Расскажите о голосовании друзьям и знакомым, поделитесь страницей голосования в соцсетях — ведь чем больше людей напишет название клиники, тем больше у нее шансов перейти в следующий этап — голосование.

С 19-го числа мы начнем подсчитывать голоса. ТОП-5 клиник по количеству голосов автоматически проходят в финал, еще 5 назовет экспертный совет, состоящий из 13 признанных специалистов в самых разных направлениях медицины, руководителей медицинских центров, представителей страховых компаний, работающих в сфере ДМС. Таким образом будет сформирован список из 10 клиник в каждом направлении.

И дальше снова читателям предстоит поработать — на этот раз нужно проголосовать. И чем активнее будут называться номинанты, чем больше голосов будет отдано за каждую из клиник, тем объективнее и интереснее будет результат.

Победители премии «Доктор Питер — частная медицина» будут объявлены на торжественной церемонии 16 июня, где медицинский портал «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру» наградят десятку лучших.

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