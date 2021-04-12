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Россияне начали отказываться от турпоездок в Турцию

Туристические компании в России наблюдают снижение продаж путешествий в Турцию на ближайшие даты и майские праздники, часть туристов аннулирует уже приобретённые туры. Происходит это на фоне информации о возможном закрытии авиасообщения с этой страной, сообщает 12 апреля «Интерфакс» со ссылкой на представителей туроператоров и турагентств.

«Спад продаж путевок в Турцию по всем регионам более или менее равномерный. Также мы наблюдаем незначительное число аннуляций. Некоторые туристы хотят перенести вылеты на более поздний срок, но их не много», — рассказали агентству, в частности, в компании Coral Travel.

Значительно снизились объёмы бронирования Турции и в компании TEZ TOUR. «В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объёмов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Рост числа аннуляций достиг максимума в пятницу: их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», — пояснили, в свою очередь, в пресс-службе этого туроператора.

Отмечают снижение продаж туров в Турцию также в компаниях «Розовый слон», ТБГ и «Горячие туры», Anex Tour и некоторых других.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Турции Россия может закрыть авиасообщение с этой страной.

При этом на данный момент в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом пока не решили, закрывать для россиян дорогу в Турцию или нет.

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Комментарии (8)

АняСПб
Крым - наш!
asgard
Турки поддерживают Киевский режим. Уже как минимум повод забить на олинклюзив
ash364
Россияне начали отказываются...
Начали или отказываются?
Блин, заставляют ехать в крым любыми способами
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