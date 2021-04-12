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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Пожарных, пострадавших в огне на «Невской мануфактуре», госпитализировали в два городских стационара

В два стационара, где есть отделения для лечения ожоговых больных, увезли сотрудников МЧС, пострадавших на пожаре в Петербурге

Один из пожарных доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как стало известно «Фонтанке», его сейчас осматривают врачи.

Второго огнеборца увезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России на улице Оптиков.

Они пострадали, как сообщало МЧС, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной части обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением.

Один пожарный пропал во время тушения огня.

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Пожар в здании начался в 12:35. Огнем на данный момент объято более 10 тысяч квадратных метров здания. Тушение осложнено тем, что здание старое и дует сильный ветер. На месте работает вертолет. Произошло обрушение кровли на площади 1 500 кв. м и межэтажных перекрытий

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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Комментарии (1)

АняСПб
дай Бог им здоровья. Очень нужная и, одновременно, очень опасная профессия.
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