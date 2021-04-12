Как стало известно «Фонтанке», его сейчас осматривают врачи.



Второго огнеборца увезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России на улице Оптиков.



Они пострадали, как сообщало МЧС, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной части обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением.



Один пожарный пропал во время тушения огня.

