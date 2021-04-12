Из Four Seasons на дошираки: в Петербурге еще одну группу индийцев отправили отдохнуть в обсерватор

В санатории-обсерваторе «Балтиец» в Репино, куда в субботу из «Прибалтийской» доставили группу из 25 человек, нашлись еще четверо их соплеменников.
«Из отеля Four Seasons доставили еще четверых индийцев, похоже, семью. Они не наши, но нам их пытались приписать в Роспотребнадзоре», — рассказала «Фонтанке» представитель туристического оператора «Грандрус Турс» Оксана Локтева.
По её словам, каши и супы, которыми пытаются кормить в обсерваторе путешественников, им совсем не привычны — они такое не едят. В итоге представители туркомпании покупают им дошираки и ждут, что привычная индийская еда появится после обращения от консульства Индии.
Как писала «Фонтанка», 25 индийских туристов, контактировавшие с четырьмя заболевшими ковидом товарищами, отправились в самоизоляцию на две недели и не смогли улететь домой. О том, как путешествие мечты и красивое открытие турсезона в Петербурге закончилось коронавирусным кошмаром, читайте в материале «Фонтанки».