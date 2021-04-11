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Смольный: В Петербурге на день резко снизилась заболеваемость COVID-19

Власти заметили уменьшение количества новых случаев коронавируса в Петербурге

В Петербурге 11 апреля зафиксировали на 40,44% меньше новых случаев COVID-19, чем в воскресенье неделю назад. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 при Смольном.

4 апреля к врачам с симптомами коронавируса обратились 272 человека, а 11-го числа только 162. При этом в целом количество пациентов под наблюдением упало не столь значительно — неделю назад их было 16379, а сейчас — 15918. По сравнению с субботой незначительно вырос процент тяжелых больных: с 26% до 27%. При этом если вчера на ИВЛ лежали 176 пациентов, то сегодня всего 157.

Всего под COVID-19 в Петербурге развернуты 5273 койки, из них свободны 18,7% (984). В целом число активных больных за неделю уменьшилось на 2,81%.

Отметим, накануне Смольный сообщал, наоборот, о росте заболеваемости на 20% по сравнению с днем неделю назад.

«Снижение распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно. Сохраняется риск нового роста заболеваемости. Решающее значение в борьбе с эпидемией имеет активное участие горожан в массовой вакцинации», — подчеркнули в межведомственном совете.

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Комментарии (7)

261220291
Занятно обилие диванных экспертов в комментариях) И все-то их обманывают, и всем-то им чипы хотят вживить, и всем-то им всё не так. Весеннее обострение, друзья, лечить надо, само не рассосёццо!)
bluxer
Прогноз на завтра читали? +17! какой еще вирус. расслабляйте булки.
Otkating
Кобыла на клавиатуру кофе вылила. Хорашая кобыла и . аком бы постояла - не надо лениться.
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