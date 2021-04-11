Смольный: В Петербурге на день резко снизилась заболеваемость COVID-19

4 апреля к врачам с симптомами коронавируса обратились 272 человека, а 11-го числа только 162. При этом в целом количество пациентов под наблюдением упало не столь значительно — неделю назад их было 16379, а сейчас — 15918. По сравнению с субботой незначительно вырос процент тяжелых больных: с 26% до 27%. При этом если вчера на ИВЛ лежали 176 пациентов, то сегодня всего 157.



Всего под COVID-19 в Петербурге развернуты 5273 койки, из них свободны 18,7% (984). В целом число активных больных за неделю уменьшилось на 2,81%.

