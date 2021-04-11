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В Петербурге вместе с навигацией начался SUP-сезон. Пару людей на досках заметили в парке 300-летия

В Финском заливе появились первые SUP-серферы

Первые любители гребли на досках появились в Финском заливе 11 апреля. Фото в редакцию «Фонтанки» прислал читатель по имени Антон.

«В Питере открыт SUP-сезон. Фото — напротив парка 300-летия, за кромкой льда», — пояснил автор снимка.

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Опытные сёрферы действительно взялись за доски. Видео первых заплывов появились в соцсетях. На одном из них — как раз акватория у парка 300-летия. Авторы отмечают, что у берега из-за льда передвигаться тяжеловато, но если отплыть дальше — вполне комфортно.

Выход на лёд, напомним, запрещён до 15 апреля. Накануне в Кировском районе Петербурга из воды достали двух утопленников.

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