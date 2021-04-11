За день в Петербурге и окрестностях из воды подняли три тела — в покрывале, галошах и медицинской маске

Три трупа были обнаружены за минувшие сутки в водоёмах Петербурга и Ленинградской области. На одном из них присутствуют явные признаки насильственной смерти.
Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне днём в дежурную часть главка позвонил 70-летний мужчина, который сообщил о трупе под мостом через речку Чёрная в посёлке Красная Заря. Приехавший участковый убедился в том, что труп лежит в воде. При первичном осмотре на теле обнаружилось повреждение черепа, ушибы и другие признаки, указывающие на насильственный характер смерти. Труп был накрыт покрывалом.
Вскоре следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью 32-летний житель посёлка Свердлова. С места изъяли окурки, срезы ногтей и пробку от бутылки.
Утром в воде у Канонерского острова было найдено тело неизвестного мужчины. Примерный возраст погибшего — 45–50 лет. Волосы на голове отсутствуют, одет был в синие джинсы, голубые галоши, клетчатую сине-зелёную рубашку и тёмную кофту.
Из пруда в лесопарке Александрино извлекли в тот же день ещё один труп. Мужчине было около 40 лет, был одет в теплую темно-серую куртку, чёрный бадлон, синие джинсы с синим ремнём D&G, на лице была медицинская маска. В карманах погибшего нашлись ключи, мобильный телефон и блокнот.