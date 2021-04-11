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Заболеваемость коронавирусом по России и в Петербурге не меняется. Но у Смольного другие данные

В Северной столице за сутки выявили опять меньше 700 случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8 702 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Уровень заболеваемости практически не меняется — накануне было выявлено 8 704 случая. В Петербурге тенденция такая же — 694 заразившихся за 24 часа (699 накануне). Отметим, все больше становится разрыв со статистикой межведомственного совета при Смольном по борьбе с инфекцией. Накануне в нем сообщили, что за сутки в Петербурге прибавилось 958 заразившихся, а заболеваемость выросла на 20%.

При этом летальная статистика показывает спад: в России умерли 337 человек (402 накануне), в Северной столице — 19 (31 накануне). Отметим, New York Times сегодня написал о том, что по избыточной смертности от коронавируса Россия лидирует в Европе.

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Комментарии (5)

Sergik7
Ждемс турецкий поток
nekto57
Надо срочно разбавить туристами,типа индийских,а будет мало-добавить гастарбайтеров!
zelf
Смольный на волне.
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