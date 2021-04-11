Заболеваемость коронавирусом по России и в Петербурге не меняется. Но у Смольного другие данные

Уровень заболеваемости практически не меняется — накануне было выявлено 8 704 случая. В Петербурге тенденция такая же — 694 заразившихся за 24 часа (699 накануне). Отметим, все больше становится разрыв со статистикой межведомственного совета при Смольном по борьбе с инфекцией. Накануне в нем сообщили, что за сутки в Петербурге прибавилось 958 заразившихся, а заболеваемость выросла на 20%.
При этом летальная статистика показывает спад: в России умерли 337 человек (402 накануне), в Северной столице — 19 (31 накануне). Отметим, New York Times сегодня написал о том, что по избыточной смертности от коронавируса Россия лидирует в Европе.