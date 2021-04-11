New York Times: Россия лидирует по избыточной смертности среди стран Европы и США

Россия заняла первое место среди стран Европы и США по избыточной смертности во время эпидемии COVID-19. Как пишет 11 апреля газета New York Times со ссылкой на собственное исследование, анализ охватывает данные об избыточной смертности, выявленной в России с апреля по декабрь 2020 года.



В России смертность увеличилась на 28% выше нормы — 362,3 тысячи избыточных смертей. Вторую строчку заняла Испания (23%), третье — Италия (+19%). Далее идут Великобритания и США (по 17%), Польша (+16%), Чехия (+15%), Швейцария (+13%), а также Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия (по +12%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

