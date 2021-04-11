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New York Times: Россия лидирует по избыточной смертности среди стран Европы и США

New York Times опровергает утверждение Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше других стран

Россия заняла первое место среди стран Европы и США по избыточной смертности во время эпидемии COVID-19. Как пишет 11 апреля газета New York Times со ссылкой на собственное исследование, анализ охватывает данные об избыточной смертности, выявленной в России с апреля по декабрь 2020 года.

В России смертность увеличилась на 28% выше нормы — 362,3 тысячи избыточных смертей. Вторую строчку заняла Испания (23%), третье — Италия (+19%). Далее идут Великобритания и США (по 17%), Польша (+16%), Чехия (+15%), Швейцария (+13%), а также Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия (по +12%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

Газета приходит к выводу, что «пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах». Таким образом, пишет издание, опровергается утверждение Владимира Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше большинства других стран.

О том, как получилось так, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге падает, а вот смертность нет, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (61)

Pilat
Ох бомбануло то как навальнят.
У меня всего два вопроса
1. Почему нет очереди на вакцинацию в поликлиниках
2. Сами то вы уже привились или хотите поплнить статистку избыточной смертности?

Нет, есть еще третий вопрос
Так Ковид есть или это выдумки, что там в обновлённых западных методичках написано?
Guest1234
Что особенно печально, что при этом в России целевая аудитория для избыточной смертности от этого вируса значительно меньше, чем в странах Европы. Умирают в основном старики, средний возраст умерших в Европе превышает 80 лет. Страшно даже представить, какая была бы избыточная смертность в России , если бы тут было бы столько же стариков, сколько в Италии.
coronel
332,505,583÷575,595 = 577.67
Т.е. только от ковид-19 по официальным данным умер каждый пятьсот семьдесят седьмой. Без учёта умерших от неоказания плановых мед.услуг и прочих инфарктов.
Как-то Антон из NYT такой Антон в собственном исследовании.
Что до российской статистики, тут и анализировать что-то смысла нет.
Сколько ведомств - столько результатов.
До сих пор.
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