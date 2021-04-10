Глава Минздрава: Коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем грипп

Коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие подобные респираторные заболевания. Об этом 10 апреля в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии. Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий», — подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

