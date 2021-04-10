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Глава Минздрава: Коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем грипп

Михаил Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие подобные респираторные заболевания. Об этом 10 апреля в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии. Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий», — подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что у мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают тяжелые осложнения после COVID-19, чем у женщин. Ранее сегодня Мурашко рассказал, что в Петербурге готовят еще одну российскую вакцину от коронавируса.

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Комментарии (5)

altnec
Лучше бы промолчал.
Теперь вот думать куда его ещё определить?
Чёрт Опасный
"практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями — неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии"

Так может быть уже хватит страшилок для народа или стоит добавить ещё чего-нибудь?)
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