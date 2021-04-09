О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». Сообщалось, что воздушное судно с шестью членами экипажа на борту выехало за взлётно-посадочную полосу на несколько метров, повреждение могла получить стойка шасси. Технический рейс без пассажиров выполняла компания «Вологодские авиалинии».



Оператор петербургского аэропорта позже заявил, что самолёт не получил повреждений, а также сообщил, что пострадавших нет. Сложившаяся ситуация не отразилась на работе Пулково. Проверку проводит транспортная прокуратура по СЗФО.