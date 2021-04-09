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«Фонтанка» показывает самолет, который выкатился за пределы ВПП в Пулково

Появились фото самолёта, который в Петербурге выкатился за пределы ВПП в Пулково

Фотографии ЯК-40 «Вологодских авиалиний» с бортовым номером RA-87966, который вечером 9 апреля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту «Пулково», опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ведомство проводит проверку обстоятельств инцидента. По предварительной информации, виновником стал сильный ветер.

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О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». Сообщалось, что воздушное судно с шестью членами экипажа на борту выехало за взлётно-посадочную полосу на несколько метров, повреждение могла получить стойка шасси. Технический рейс без пассажиров выполняла компания «Вологодские авиалинии».

Оператор петербургского аэропорта позже заявил, что самолёт не получил повреждений, а также сообщил, что пострадавших нет. Сложившаяся ситуация не отразилась на работе Пулково. Проверку проводит транспортная прокуратура по СЗФО.

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Комментарии (5)

hal9000
А что раньше до Вологды не было авиасообщения чтоли??..с чем связан технический рейс??
264727191
на вид целый
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