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Стала известна предварительная причина выезда самолёта за пределы ВПП в Пулково

В транспортной прокуратуре назвали предварительную причину ЧП в Пулково. Отправить ЯК-40 за пределы ВПП мог ветер

Причиной выезда самолёта ЯК-40 с бортовым номером RA-87966 за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Пулково вечером 9 апреля мог стать сильный ветер. Об этом «Фонтанке» сообщили в транспортной прокуратуре по СЗФО.

«По предварительным данным, 9 апреля 2021 года около 21:05 самолёт ЯК-40 рейсом Вологда — Санкт-Петербург (компания «Вологодские авиалинии») при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — говорится в сообщении ведомства.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре также подтвердили, что на борту находились шесть членов экипажа, они благополучно покинули самолёт.

Проверка продолжается. По её итогам сотрудники ведомства примут меры и дадут оценку действиям ответственных лиц.

О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». Сообщалось, что воздушное судно выехало за взлётно-посадочную полосу на несколько метров, повреждение могла получить стойка шасси. Оператор петербургского аэропорта позже заявил, что самолёт не получил повреждений, а также сообщил, что пострадавших нет. Сложившаяся ситуация не отразилась на работе Пулково.

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Комментарии (2)

eaglex
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