Стала известна предварительная причина выезда самолёта за пределы ВПП в Пулково

«По предварительным данным, 9 апреля 2021 года около 21:05 самолёт ЯК-40 рейсом Вологда — Санкт-Петербург (компания «Вологодские авиалинии») при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — говорится в сообщении ведомства.



В Северо-Западной транспортной прокуратуре также подтвердили, что на борту находились шесть членов экипажа, они благополучно покинули самолёт.

Проверка продолжается. По её итогам сотрудники ведомства примут меры и дадут оценку действиям ответственных лиц.