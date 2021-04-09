Стала известна предварительная причина выезда самолёта за пределы ВПП в Пулково

«По предварительным данным, 9 апреля 2021 года около 21:05 самолёт ЯК-40 рейсом Вологда — Санкт-Петербург (компания «Вологодские авиалинии») при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — говорится в сообщении ведомства.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре также подтвердили, что на борту находились шесть членов экипажа, они благополучно покинули самолёт.
Проверка продолжается. По её итогам сотрудники ведомства примут меры и дадут оценку действиям ответственных лиц.
О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». Сообщалось, что воздушное судно выехало за взлётно-посадочную полосу на несколько метров, повреждение могла получить стойка шасси. Оператор петербургского аэропорта позже заявил, что самолёт не получил повреждений, а также сообщил, что пострадавших нет. Сложившаяся ситуация не отразилась на работе Пулково.